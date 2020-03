Les patients atteints de coronavirus commencent à déborder des hôpitaux américains

Comment on se sent d’avoir un coronavirus 2:16

(.) – “Nous avons fini par avoir nos premiers patients positifs, et c’est là que l’enfer s’est déchaîné”, a expliqué un médecin de New York.

Le médecin, qui a parlé à . sous couvert d’anonymat, préoccupé par son emploi, a décrit un hôpital qui n’était malheureusement pas préparé à un afflux de patients de 19 ans qui a commencé il y a environ deux semaines, ce qui a déjà épuisé les ressources de l’hôpital et conduit à un nombre de patients gravement malades dépassant celui des ventilateurs disponibles.

“Nous n’avons pas de machines, nous n’avons pas de lits”, a expliqué le médecin.

“Penser que nous sommes à New York et que cela se produit”, a-t-il ajouté. «C’est comme le cadre d’un pays du tiers monde. C’est incroyable. “

Initialement, les patients étaient âgés de plus de 70 ans, mais au cours de la dernière semaine environ, il y a eu un certain nombre de patients de moins de 50 ans.

“Je ne pense pas qu’ils comprennent la gravité de cette maladie”, a déclaré le médecin des patients les plus jeunes.

“Il y a deux semaines, la vie était complètement différente.”

Augmentation de la capacité

Des experts en santé publique, dont le Surgeon General américain. USA Le Dr Jerome Adams a averti que le pays pourrait “devenir l’Italie”, où les médecins des hôpitaux remplis de patients de Covid-19 ont été contraints de rationner les soins et de choisir qui obtiendrait un respirateur.

Mais les États-Unis voient peut-être déjà le début de cela dans certaines régions, marquant une nouvelle étape de l’épidémie dans le pays.

“La réalité est que ce que nous voyons en ce moment dans nos salles d’urgence est sérieux”, a déclaré le Dr Craig Spencer, directeur de la santé mondiale en médecine d’urgence au New York University-Presbyterian / Columbia Medical Center. à New York.

“La semaine dernière, lorsque je suis allé au travail, nous parlions d’un ou deux patients parmi des dizaines d’autres qui pourraient être des patients atteints de convulsions ou de coronavirus”, a déclaré Spencer à Anderson Cooper de . mardi. «Au cours de mon quart de travail hier, presque tous les patients que j’ai rencontrés étaient des coronavirus, et beaucoup d’entre eux étaient extrêmement graves. Beaucoup ont été placés dans des tubes respiratoires. Beaucoup ont décompensé assez rapidement.

“Le climat est très différent cette semaine de la semaine dernière.”

Les responsables de l’État de New York font pression sur les hôpitaux de l’État pour qu’ils augmentent leur capacité. L’État abrite à ce jour plus de 6% des cas confirmés dans le monde et environ la moitié de tous les cas aux États-Unis.

Des plans sont également en cours à New York pour construire des hôpitaux d’urgence et soutenir d’autres hôpitaux avec 1 000 lits installés au Javits Center, un site de congrès, selon le Gouverneur de New York Andrew Cuomo. En outre, des milliers de médecins et d’infirmières à la retraite ou qui ne servent plus de patients se sont inscrits comme “force de soins de santé d’urgence”, a déclaré Cuomo mercredi.

Il y a des efforts simultanés pour acquérir des ventilateurs pour les patients les plus sévères. Selon Cuomo, New York a acquis 7 000 fans en plus des 4 000 déjà en service, et la Maison Blanche a annoncé mardi que l’État recevrait cette semaine deux expéditions de 2 000 machines de la réserve nationale. Mais l’État a besoin de 30 000 personnes, a déclaré Cuomo.

La Réserve nationale stratégique a déclaré mercredi qu’elle comptait environ 16 660 fans avant la réponse au coronavirus, et des fans ont été déployés ces derniers jours.

“Une épidémie, une pandémie comme celle-ci pourrait submerger n’importe quel système dans le monde”, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste américain des maladies infectieuses. Sans suffisamment de fans, “c’est à ce moment-là que des décisions très difficiles devront être prises”.

Cuomo a également décrit les mesures extrêmes que les hôpitaux envisagent de prendre pour accroître leur capacité d’accueil des patients nécessitant des soins intensifs.

“Nous allons jusqu’à essayer une procédure expérimentale où nous divisons le ventilateur”, a déclaré Cuomo mardi. “Nous utilisons un ventilateur pour deux patients. C’est difficile à réaliser, c’est expérimental, mais pour le moment nous n’avons pas d’alternative. “

«Exceptionnellement chaotique»

New York ressent non seulement la pression. Partout au pays, les hôpitaux connaissent une vague de patients, une pénurie d’équipements de protection individuelle tels que des masques et des blouses, et des travailleurs de la santé qui estiment qu’eux-mêmes, leurs familles et leurs patients sont à risque.

Plusieurs infirmières à travers le pays ont également parlé à . sous couvert d’anonymat, craignant également de perdre leur emploi.

Une infirmière d’urgence en Virginie a décrit son hôpital comme «exceptionnellement chaotique», avec un service d’urgence où les patients potentiels de Covid-19 étaient assis à côté de patients souffrant d’autres problèmes de santé.

“Vous avez un vieux couple qui a des douleurs thoraciques à côté de quelqu’un qui tousse et qui a la grippe”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est extrêmement imprudent.”

Elle a dit qu’elle n’avait pas serré sa fille dans ses bras depuis le début de l’épidémie, de peur que quelque chose ne lui arrive.

Une autre infirmière de Géorgie a déclaré que les tests lui avaient été refusés à plusieurs reprises, même lorsque ses propres symptômes se sont aggravés au cours d’une semaine. L’infirmière, qui avait soigné plusieurs patients décédés d’une pneumonie mais qui n’avait jamais subi le test covid-19, a finalement été testée mardi, le même jour qu’elle a été admise à l’hôpital et isolée.

“Ce n’est que ce matin que j’ai finalement pu me faire tester”, a-t-il déclaré en haletant avec une toux abondante. “C’est une folle. Et c’est irritant. Vous avez l’impression de devoir crier pour être entendu. »

Judy Sheridan-Gonzalez, infirmière d’urgence au Montefiore Medical Center et présidente de la New York State Nurses Association, a déclaré que “tout le monde est terrifié” à l’idée d’une possible contagion car beaucoup manquent d’équipement de protection adéquate et beaucoup sont invités à réutiliser le même masque entre plusieurs patients.

Sheridan-González a dit qu’elle craignait de ne pas avoir suffisamment de fans ou de personnel pour servir tout le monde, mais qu’elle n’avait pas encore “atteint ce niveau” dans son hôpital.

De même, un cadre d’un hôpital privé de New York, qui a demandé l’anonymat, a déclaré à . que «de nombreux hôpitaux pensent qu’ils sont couverts de ventilateurs. Cela ne signifie pas que certains ne le sont pas. »

Pourtant, la pénurie d’équipements de protection individuelle continue d’affecter son hôpital et d’autres hôpitaux.

Pour Sheridan-Gonzalez, le risque de l’attraper au milieu d’une pénurie de masques et de robes est trop réel.

«Nous nous sentons obligés de prendre soin de nos patients. Ils le font tous. Mais nous ne voulons pas tomber malades et nous ne voulons pas non plus devenir porteurs », a-t-il déclaré. “Dans mon propre hôpital, et je ne pense pas que ce soit quelque chose d’unique, nous avons une infirmière qui porte un respirateur en ce moment après avoir contracté le virus.”

Si le virus tue les professionnels de santé, «le jeu est terminé. La lumière s’éteint », a déclaré à . le Dr Peter Hotez, professeur et doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

“S’il y a plusieurs agents de santé de première ligne, médecins d’urgence et infirmières tombant dans cette épidémie, une situation où il y a des collègues qui traitent avec des collègues de l’unité de soins intensifs, il n’y aura rien de plus déstabilisant pour les États. Unis ».

Aplatir la courbe

La capacité des systèmes de santé américains. USA elle est au centre de l’effort «d’aplatir la courbe», d’étaler le nombre d’infections dans le temps grâce à des mesures telles que l’éloignement social.

L’objectif: empêcher les hôpitaux de voir une augmentation massive du nombre de patients arrivant en même temps.

Mardi, le président Donald Trump a déclaré qu’il souhaitait que le pays “s’ouvre pour Pâques”, qui est le 12 avril, date que peu d’experts en santé estiment suffisante pour endiguer la propagation du coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, Fauci a déclaré que “cela prendrait probablement plusieurs semaines ou peut-être plus avant que nous sachions si nous avions un effet” sur l’aplatissement de la courbe, et mardi il a souligné la nécessité d’être “flexible” sur la chronologie. établi par Trump.

“De toute évidence, personne ne voudra atténuer les choses quand vous voyez des situations comme à New York”, a déclaré Fauci mardi.

Certains à New York ne s’attendent pas à ce que l’épidémie diminue de si tôt.

Cuomo a déclaré mercredi qu’il s’attend à voir un nombre maximum de patients dans environ 21 jours, selon les projections actuelles.

“Nous sommes vraiment au début de cette épidémie”, a déclaré Spencer de NewYork-Presbyterian. “Et vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le sentir. Il est palpable en première ligne au service des urgences. »

Dans une série de tweets mardi matin, Spencer a exhorté les gens à pratiquer la distance sociale pour sauver des vies: «Nous sommes trop tard pour arrêter ce virus. Arrêtez-le complètement. Mais nous pouvons retarder sa propagation.

«Les hôpitaux atteignent leur pleine capacité. Nous manquons de fans », a-t-il déclaré. “Les sirènes d’ambulance ne s’arrêtent pas.”

Scott Bronstein, Nelli Black, Ellie Kaufman, Kevin Liptak, Maegan Vázquez, Nick Valencia, Jim Acosta, Arman Azad, Kristen Holmes et Ben Tinker ont contribué à ce rapport.

