Les patients et les médecins se tournent vers la télésanté, mais qu’est-ce que c’est?

La vie des personnes âgées après le coronavirus 2:08

(CNN) – La nouvelle pandémie de coronavirus a ouvert la porte aux patients de Medicare pour accéder à la télésanté, ont déclaré mardi les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Mais qu’est-ce que c’est exactement?

Selon l’American Hospital Association, la télésanté relie les patients aux fournisseurs de soins de santé par vidéoconférence, consultations électroniques et communications virtuelles, plutôt que par des consultations en personne. En 2019, 76% des hôpitaux américains ils ont utilisé la technologie.

Pendant la pandémie de coronavirus, les patients cherchant des soins de santé via la télésanté réduiront la pression du temps et les ressources médicales alors que le nombre de cas continue d’augmenter, a déclaré l’administrateur de la CMS, Seema Verma. De plus, lorsque les patients communiquent avec leur médecin sur leur téléphone et leur ordinateur pour le dépistage et les examens réguliers des maladies chroniques, ils peuvent empêcher la propagation de la maladie en entrant dans un bureau ou un hôpital.

LIRE: Coronavirus le 18 mars, minute par minute: les cas de coronavirus atteignent 197 000 dans le monde

Alors que la télésanté était en pratique avant la pandémie, le besoin croissant a accru l’accessibilité.

Les patients de Medicare avaient une couverture limitée lors de l’utilisation de la télésanté et ne recevaient auparavant une couverture pour les services de routine que dans certaines circonstances, telles que vivre dans un endroit éloigné, a déclaré la CMS dans un communiqué mardi.

Mais le gouvernement Donald Trump a annoncé mardi que Medicare paierait temporairement des médecins pour fournir des services de télésanté à leurs patients, y compris des conseils en santé mentale, des visites au bureau et des dépistages préventifs, selon le communiqué.

“En cas d’urgence, ceux qui sont en première ligne ne devraient pas avoir à se soucier des réglementations fédérales et des formalités administratives, les restreignant lorsqu’ils ont besoin de flexibilité, en particulier”, a déclaré Verma.

LIRE: Êtes-vous inquiet pour le coronavirus? Si l’un de vos proches a plus de 60 ans, lisez ceci

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également modifié les lignes directrices de la HIPAA, une loi qui régit la façon dont les professionnels de la santé garantissent la confidentialité des informations sur les patients. Les patients utilisant la télésanté doivent généralement compléter les exemptions avant d’accéder à la télésanté, mais l’administration Trump a annoncé qu’aucune sanction ne sera appliquée pour la levée de ces exemptions.

“Grâce à l’urgence de santé publique déclarée en janvier, un plus grand nombre d’Américains âgés pourront accéder aux soins médicaux dont ils ont besoin depuis leur domicile, sans se soucier de mettre eux-mêmes ou d’autres personnes en danger pendant l’épidémie de Covid-19”, a-t-il déclaré. Le secrétaire du Département américain de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, dans un communiqué.

Jen Christensen et Ellie Kaufman de CNN ont contribué à ce rapport.

.