Les patients traités à Salamanque et Ávila ne souffrent pas de coronavirus | Couverture

La Junta de Castilla y León a annoncé mardi que les analyses effectuées sur les patients admis hier dans les hôpitaux de Salamanque et Ávila et qui ont activé les protocoles pour la présence éventuelle de coronavirus ont été négatives, de sorte qu’ils ne sont pas affectés.

Dans le cas de la patiente traitée à Ávila, elle est déjà sortie de l’hôpital après avoir été testée positive pour la grippe B, et bien qu’elle se trouvait dans une situation d’isolement à domicile et sous contrôle épidémiologique, après avoir été testée négative pour le coronavirus (COVID-19) plus Vous devez maintenir ces mesures préventives, comme expliqué par la Commission dans un communiqué.