Les pays du Mercosur conviennent d’intensifier leurs actions compte tenu des progrès de la dengue | La société

Les ministres de la Santé de l’Argentine, du Brésil et du Paraguay, et le directeur général de la santé de l’Uruguay, ont convenu mercredi à Asunción d’intensifier les actions de lutte contre la dengue et de surveillance, compte tenu de la propagation du virus dans la région au début de 2020.

Le Paraguayen Julio Mazzoleni, l’Argentin Ginés González, le Brésilien Luiz Henrique Mandetta et l’Uruguayen Raquel Rosa, au nom du Ministre Jorge Basso, ont participé à la III Réunion Extraordinaire des Ministres de la Santé du Mercosur, à laquelle, outre la dengue, ont également abordé d’autres problèmes inquiétants pour le bloc, tels que la rougeole ou le coronavirus.