Les pays ne saisissent pas la réalité de la menace, prévient le chef de l’OMS alors que 300 millions d’étudiants sont renvoyés chez eux dans le monde

Par contre-courant collectif

Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont averti que certains pays ne prenaient pas suffisamment au sérieux la crise des coronavirus, alors que des épidémies montaient en Europe et aux États-Unis où des travailleurs médicaux ont émis des avertissements concernant un manque “inquiétant” de préparation à l’hôpital.

L’épidémie a fait des ravages dans les affaires internationales, le tourisme, les événements sportifs et les écoles, avec près de 300 millions d’étudiants renvoyés chez eux dans le monde.

Les religions du monde entier ont également été touchées: le Vatican a déclaré que le pape François pourrait avoir à changer son horaire, Bethléem a été placé sous verrouillage.

L’Arabie saoudite a vidé le site le plus sacré de l’Islam à La Mecque pour le stériliser. Le royaume a suspendu le pèlerinage islamique de la «umrah» toute l’année, une mesure sans précédent qui soulève une nouvelle incertitude sur le pèlerinage annuel.

L’Irak a annulé les prières du vendredi à Karbala, la ville sainte chiite, par crainte pour la santé.

Les marchés mondiaux ont de nouveau dégringolé face aux inquiétudes concernant l’impact sur l’économie et les pays ont pris des mesures plus drastiques pour prévenir la contagion d’une maladie qui a tué plus de 3 300 personnes et infecté près de 100 000 dans environ 85 pays.

Des cas ont grimpé en Italie, en France, en Grèce et en Iran, tandis qu’un navire de croisière a été détenu au large des côtes de la Californie pour tester les passagers montrant des symptômes de la maladie – faisant écho à un épisode déchirant au Japon il y a plusieurs semaines qui a vu des centaines de personnes infectées sur un paquebot de luxe.

Engagement politique: Manque

L’OMS a averti jeudi qu’une “longue liste” de pays ne montrait pas “le niveau d’engagement politique” nécessaire pour “correspondre au niveau de la menace à laquelle nous sommes tous confrontés”.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aux journalistes: “Cette épidémie est une menace pour tous les pays, riches et pauvres”.

Tedros a appelé les chefs de gouvernement de chaque pays à prendre en charge la réponse et à «coordonner tous les secteurs», plutôt que de laisser le soin aux ministères de la santé. Ce qu’il faut, dit-il, c’est une «préparation agressive».

«Ce n’est pas un exercice. Ce n’est pas le moment d’abandonner. Ce n’est pas le moment des excuses. C’est le moment de retirer tous les arrêts », a-t-il déclaré à Genève. «Les pays planifient des scénarios comme celui-ci depuis des décennies. Il est maintenant temps de donner suite à ces plans. »

Trump réprimandé

Ses commentaires sont venus alors que le président américain Donald Trump a été réprimandé pour avoir tenté de minimiser la menace du virus en disant à Fox News qu’il avait «un pressentiment» que le taux de mortalité de 2 à 3% associé au virus était «un faux chiffre» alors qu’il était incorrect appeler la maladie une grippe.

Mais le président Donald Trump a minimisé le risque, affirmant que la conclusion de l’OMS d’un taux de mortalité de 3,4% était «fausse».

Le président a précédemment affirmé que le virus avait été «armé» par des opposants politiques en raison de ses effets néfastes sur la croissance économique américaine.

«Beaucoup de gens auront ça et c’est très doux. Ils iront mieux très rapidement. Ils ne voient même pas de médecin. Ils n’appellent même pas un médecin », a-t-il dit. «Tu n’entends jamais parler de ces gens. Vous ne pouvez donc pas les classer dans la catégorie de la population globale en termes de grippe corona et – ou virus. Vous ne pouvez donc pas faire ça. “

États-Unis: des résultats inquiétants

En Californie, l’état d’urgence a été déclaré.

Mike Pence, le vice-président américain, a averti que les États-Unis ne disposaient pas actuellement de suffisamment de kits de test pour répondre à la demande.

Le plus grand syndicat d’infirmières aux États-Unis a déclaré qu’une enquête auprès de milliers d’infirmières dans les hôpitaux a montré des résultats «vraiment inquiétants». «Ils montrent qu’un grand pourcentage des hôpitaux de notre pays ne sont pas préparés à manipuler le COVID-19 en toute sécurité», a déclaré Jane Thomason, spécialiste en hygiène du syndicat.

Les infirmières travaillent sans équipement de protection individuelle nécessaire et manquent d’éducation et de formation pour gérer la maladie, a déclaré Bonnie Castillo, directrice de National Nurses United.

Le Congrès américain a adopté jeudi un projet de loi de dépenses d’urgence de 8,3 milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus, alors que les cas ont augmenté dans le nord-ouest du pays et que les décès ont atteint 12. Plus de 180 personnes sont infectées aux États-Unis.

Le gouvernement américain a déclaré qu’il allait acheter 500 millions de respirateurs pour les stocker pour les professionnels de la santé.

L’amiral Brett Giroir, secrétaire adjoint américain à la santé, a estimé le taux de mortalité à «quelque part entre 0,1% et 1%» – plus proche de la grippe saisonnière – en raison d’un nombre élevé de cas non signalés.

Un hélicoptère de la Garde nationale a largué des kits de test sur le pont du navire de croisière Grand Princess au large de San Francisco pour déterminer si l’un des quelque 3 500 invités et membres d’équipage avait contracté le nouveau coronavirus.

Les responsables de la santé ont sonné l’alarme après que deux passagers qui étaient à bord lors d’un précédent voyage sont tombés malades et l’un d’eux est décédé.

Cas en baisse en Chine

Les cas en Chine ont progressivement diminué, des dizaines de millions de personnes restant en quarantaine stricte pour contenir le virus.

Vendredi, de nouvelles infections ont augmenté pour une deuxième journée consécutive, avec 143 nouveaux cas et 30 décès supplémentaires.

Le nombre de morts en Chine s’élève désormais à 3 042, avec plus de 80 500 infections.

Pékin fait face à une nouvelle préoccupation avec le nombre de cas importés de l’étranger passant à 36.

La Chine a mis en quarantaine des villes entières, fermé temporairement des usines et fermé des écoles indéfiniment.

Corée du Sud: deuxième plus grand nombre

La Corée du Sud a le deuxième plus grand nombre de cas en dehors de la Chine, avec plus de 6 000 infections et 42 décès, ce qui a incité le pays à prolonger les vacances scolaires de trois semaines.

Italie: le plus grand nombre en Europe

L’Italie, qui a la plus grande épidémie en Europe, a ordonné la fermeture des écoles et des universités jusqu’au 15 mars et a signalé jeudi une forte augmentation des décès, portant le total à 148.

L’Italie, la région la plus touchée du continent, a annoncé près de 800 cas en 24 heures. En réponse, le gouvernement, qui avait déjà temporairement fermé toutes les écoles, a imposé des restrictions à la visite de parents dans les maisons de retraite.

Japon: Quarantaine à l’arrivée

Le Japon a imposé la quarantaine aux arrivées de Corée du Sud et de Chine, mettant en colère Séoul, qui a appelé l’ambassadeur du Japon pour protester contre cette décision «irrationnelle».

France: le nombre saute

La France a également signalé une forte augmentation du nombre de cas, portant son total à 423 avec sept décès, alors que le président Emmanuel Macron a averti que le pays se dirigeait vers une épidémie “inévitable”.

Iran: limite de voyage

En Iran, le gouvernement a commencé à limiter les déplacements entre les villes dans une réponse similaire à celle menée par la Chine au début de l’épidémie.

Les autorités ont mis en place des postes de contrôle et ont exhorté les citoyens à envisager de limiter leur utilisation du papier-monnaie, la dernière d’une série de mesures plus drastiques déployées par Téhéran, qui comprenait la libération des prisonniers de bas niveau et la fermeture massive des écoles.

Le virus a particulièrement affecté la législature vieillissante du pays. Sur les 107 décès enregistrés par l’État, accusé d’avoir dissimulé la gravité du virus à l’intérieur de ses frontières, deux étaient de hauts responsables gouvernementaux.

Mercredi, un conseiller du ministre des Affaires étrangères est décédé après avoir contracté Covid-19, à la suite d’un conseiller principal du guide suprême, l’ayatollah Khamenei. On rapporte qu’environ 8% de la classe politique iranienne est infectée par le virus.

La nation est devenue l’épicentre de la maladie au Moyen-Orient, où la propagation a conduit à l’application de mesures strictes dans toute la région.

Bethléem

À Bethléem, en Cisjordanie, l’église de la Nativité a été fermée et désinfectée pour la deuxième fois.

Royaume-Uni Suisse Irlande

Le virus a également continué de se propager à travers l’Europe, le Royaume-Uni et la Suisse annonçant leurs premiers décès liés à celui-ci et l’Irlande annonçant sept nouveaux cas dont un patient sans lien de voyage vers une zone infectée.

Grèce

Le nombre de cas confirmés de virus en Grèce a bondi après que 21 voyageurs soient récemment revenus d’un voyage en bus en Israël et en Égypte, testés positifs pour le virus.

Bosnie et Afrique du Sud

La Bosnie et l’Afrique du Sud ont confirmé leurs premiers cas.

Australie

En Australie, les autorités ont annoncé la première fermeture d’école du pays après qu’un élève de 16 ans eut été testé positif au coronavirus. Le pays a signalé 60 cas à ce jour, tandis que deux personnes âgées sont décédées.

300 millions non scolarisés

Près de 300 millions d’élèves dans le monde ont dû faire des semaines à la maison, l’Italie et l’Inde étant les dernières à fermer des écoles. Des écoles ont également fermé en Iran. Au Japon, presque toutes les écoles sont fermées jusqu’au début avril.

Plusieurs pays ont mis en œuvre des mesures extraordinaires, l’UNESCO déclarant mercredi que les fermetures d’écoles dans plus d’une douzaine de pays ont touché 290,5 millions d’enfants.

L’Inde a annoncé plus tard la fermeture de toutes les écoles primaires de la capitale New Delhi jusqu’à la fin mars pour empêcher la propagation du virus.

Bien que les fermetures temporaires d’écoles pendant les crises ne soient pas nouvelles, la chef de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a déclaré: «L’ampleur et la vitesse mondiales des perturbations actuelles de l’éducation sont sans précédent et, si elles se prolongent, pourraient menacer le droit à l’éducation».

Report du sommet Inde-UE

Les ordres sont venus alors qu’un sommet Inde-UE prévu pour le 13 mars a également été reporté.

Industrie aérienne

L’industrie du transport aérien pourrait perdre jusqu’à 113 milliards de dollars (101 milliards d’euros) de revenus cette année en raison de l’impact du nouveau coronavirus, a averti l’Association internationale du transport aérien (IATA), alors que les gouvernements imposent des restrictions de voyage ou interdisent aux visiteurs les points d’accès viraux.

Israël a interdit cette semaine à presque toutes les arrivées de non-résidents de cinq pays européens, ce qui a incité Lufthansa à annuler tous ses vols vers le pays jeudi.

La peur s’empare de l’économie mondiale

La propagation rapide de la flambée a fait craindre un ralentissement économique mondial et un effondrement des marchés boursiers mondiaux, les principales bourses européennes sombrant à nouveau jeudi.

Le FMI a déclaré plus tôt qu’il mettait 50 milliards de dollars d’aide à la disposition des pays à faible revenu et des marchés émergents pour lutter contre l’épidémie, ce qu’il considère comme une “menace sérieuse” qui, selon lui, ralentirait la croissance mondiale en dessous de 2,9% l’an dernier.

«À une époque d’incertitude… il vaut mieux en faire plus que de ne pas en faire assez», a déclaré la chef du FMI, Kristalina Georgieva.

Jeudi, l’Italie a dévoilé un plan de sauvetage économique de 7,5 milliards d’euros (8,4 milliards de dollars) pour faire face à l’impact du virus, et aux États-Unis, les législateurs ont conclu un accord pour fournir plus de 8 milliards de dollars pour lutter contre l’épidémie.

Bourses en Asie: baisse

Les craintes concernant les retombées économiques ont entraîné une baisse des marchés boursiers asiatiques vendredi, Tokyo perdant plus de 3,0% à la fin de la pause.

Pas de baisers

De nouvelles mesures en Italie, où 50 000 personnes sont en quarantaine dans plusieurs villes du nord, comprennent une interdiction d’un mois à l’échelle nationale de la participation des fans aux événements sportifs et conseillant aux gens d’éviter les salutations comme les baisers sur la joue ou la poignée de main.

Le taux de mortalité est plus élevé qu’on ne le pensait, selon l’OMS

Le coronavirus a tué 3,4% des patients dans le monde, selon l’OMS. Ce chiffre est supérieur aux estimations précédentes, qui prévoyaient environ 2%.

Les experts ont été prompts à dire que le nouveau chiffre est probablement une «surestimation», avec des cas plus bénins qui ne nécessitent pas de traitement potentiellement non déclarés. Certains ont dit qu’un taux de mortalité de 1% semble plus «raisonnable».

Les incidences semblent stagner en Chine, ce qui rend certains optimistes que l’épidémie pourrait avoir «culminé» à son épicentre.

Bien que les chiffres puissent sembler alarmants, quatre cas sur cinq sont considérés comme bénins, tandis que plus de 50 000 patients se sont «rétablis».

Parmi les pays dont les cas ont été confirmés, 21 n’ont qu’un seul patient, tandis que 122 pays n’en ont pas encore signalé.

Mardi, lors d’une conférence de presse, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: «Dans le monde, environ 3,4% des cas signalés de Covid-19 sont morts.»

Calculer le taux de mortalité au milieu d’une nouvelle flambée est loin d’être simple.

Les taux de mortalité sont généralement définis comme le pourcentage de décès parmi le nombre de cas.

C’est différent du nombre de morts, qui donne le nombre de morts.

Le 29 janvier, l’OMS a cité un taux de mortalité probable de 2%.

Quelques jours plus tard, la Commission nationale chinoise de la santé a indiqué qu’il semblait être de 2,1%, sur la base de 425 décès parmi 20 438 cas confirmés.

Le 20 février, une déclaration conjointe OMS-Chine a fixé le taux de mortalité à 3,8% sur la base de 2 114 décès parmi 55 924 cas.

Avec Covid-19 pratiquement inconnu au début de l’année, son taux de mortalité a été initialement estimé selon les données hospitalières.

Les patients qui nécessitent un traitement hospitalier sont sévères par définition.

Les cas moins graves – qui peuvent présenter de la fièvre, de la toux et un essoufflement – auraient pu ne pas être signalés.

«Nous ne signalons pas tous les cas», a déclaré le professeur John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

«En fait, nous n’en déclarons généralement qu’une petite proportion.

«S’il y a beaucoup plus de cas dans la réalité, alors le taux de mortalité sera plus bas.

«Il est très difficile d’estimer la fraction des cas qui pourraient être signalés.

“Cette explication de longue haleine montre combien il est difficile d’obtenir une estimation du taux de mortalité.”

Le Dr Toni Ho – de l’Université de Glasgow – a accepté, ajoutant que certains pays ont des «tests limités» quand il s’agit de diagnostiquer des patients légers ou asymptomatiques.

“Cette [3.4%] est probablement une surestimation car un certain nombre de pays ont eu des tests limités », a-t-il déclaré.

«Par conséquent, peu de cas bénins ont été détectés et [the cases] nous observons est la pointe de l’iceberg.

«En outre, la détermination de la mortalité en utilisant des décès confirmés sur le nombre total de cas ne tient pas compte du fait que l’issue est encore inconnue pour de nombreux cas confirmés, car ils sont toujours hospitalisés.

“Enfin, puisque subclinique [an infection not severe enough to cause “observable” symptoms] et des infections asymptomatiques ont été signalées, [the] le véritable taux de létalité ne peut être estimé avant que des enquêtes de population ne puissent être entreprises pour estimer la proportion d’individus infectés mais ne manifestant pas de symptômes. »

Les «enquêtes de population» se réfèrent à tester le public pour une protéine anticorps produite par le système immunitaire en réponse à l’infection.

En tenant compte de ceux qui présentent des symptômes légers ou nuls, le Dr Christl Donnelly – de l’Imperial College de Londres – a estimé qu’un taux de mortalité de 1% semble plus probable.

“Dans une épidémie en cours, il peut être trompeur de regarder l’estimation naïve des décès jusqu’à présent divisée par les cas jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré.

«Le ratio de mortalité par infection est la proportion d’infections (y compris celles sans symptômes ou symptômes bénins) qui meurent de la maladie.

“Notre estimation est de 1%.”

Le Dr Tom Wingfield, de la Liverpool School of Tropical Medicine, a également souligné que la définition d’un cas Covid-19 n’est pas toujours claire.

Cela a été démontré lorsque la Chine a changé sa définition de «définitivement infecté» si un patient présentait des symptômes, parallèlement à un scanner montrant une infection thoracique.

Au préalable, les patients ont été confirmés par un test d’acide nucléique. Les acides nucléiques sont des substances présentes dans les cellules vivantes, constituant la «NA» de l’ADN.

En conséquence, les cas ont semblé augmenter du jour au lendemain à la mi-février, malgré un expert soulignant qu’il s’agissait «uniquement d’un problème administratif».

Les taux de mortalité peuvent également changer au cours d’une épidémie.

Cela peut être dû à des mutations au sein du virus le rendant plus ou moins «puissant», ainsi qu’aux humains développant potentiellement une immunité ou devenant moins exposés à l’infection en raison de quarantaines et d’autres interventions.

Un manque de sensibilisation au début de l’épidémie peut également avoir fait en sorte que les patients ne recherchent un traitement que lorsque leurs symptômes deviennent graves.

Les taux de mortalité peuvent diminuer à mesure que les patients commencent à «s’identifier» plus tôt.

“Les meilleures estimations des taux de létalité devraient se produire une fois l’épidémie terminée”, a déclaré le Dr Wingfield.

«Estimer en temps réel pendant l’épidémie est semé d’embûches.»

Le Dr Paul Hunter de l’Université d’East Anglia a accepté, ajoutant: “À mon avis, 1% à 2% est une estimation raisonnable.”

Ce n’est pas la première fois que le taux de mortalité présumé de Covid-19 déclenche un débat, les experts se demandant combien de personnes pourraient être infectées et combien d’entre elles continueront à mourir.