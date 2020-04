Les pays pétroliers réalisent une baisse “historique” dans le cadre de COVID-19

Les nations font une coupe de 9,7 millions de barils par jour pour stimuler la hausse des prix; Le Mexique a bloqué l’accord.

..- Les pays exportateurs de pétrole et leurs principaux partenaires ont convenu dimanche de la “plus grande baisse de production de l’histoire” de 9,7 millions de barils par jour, pour faire monter les prix du pétrole au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Après des jours de négociations ardues, une dernière réunion par téléconférence a permis dimanche de convenir de la réduction drastique qui sera adoptée à partir du 1er mai et pour une “période initiale de deux mois”, a annoncé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). .

“Pour le prochain semestre, du 1er juillet au 31 décembre 2020, l’ajustement convenu sera de 7,7 millions de barils par jour. Cela sera suivi d’un ajustement de 5,8 millions de barils par jour pour une période de 16 mois, du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 », a annoncé l’entité dans un communiqué de presse.

Dans ce contexte, le secrétaire général de l’OPEP, Mohammad Barkindo, a qualifié “d’historique” les coupes convenues ce jour-là.

Ces coupes sont “les plus importantes et les plus longues, car elles devraient durer deux ans”, a-t-il dit, ajoutant que l’accord “ouvrait la voie à une alliance mondiale avec la participation du G20”.

Cet accord a eu un effet immédiat sur le marché mondial du pétrole, qui a ouvert lundi plus de 3% en raison de l’accord conclu.

Lundi, peu après l’ouverture de ce marché, le baril de West Texas Intermediate (WTI) s’échangeait à plus de 6%, tandis que le brut Brent a augmenté de 3,1% pour atteindre 32,46 $ le baril.

Crash des prix

Du fait du confinement de près de la moitié de la population mondiale pour contenir la propagation du nouveau coronavirus, la demande de pétrole a chuté sur un marché qui était déjà surchargé avant l’épidémie, et donc les prix du pétrole ils se sont rapidement effondrés.

Bien que les frictions entre l’Arabie saoudite et la Russie, enfermées dans une guerre contre les prix du pétrole, aient dominé le marché ces dernières semaines, le désaccord du Mexique a été l’élément qui, depuis jeudi dernier, a bloqué un accord pour réduire les volumes de production.

Le Mexique jugeait excessif l’effort demandé par le bloc de pays pour contenir la production, car le gouvernement avait promis des ressources précisément pour renforcer sa capacité de production.

Enfin, les parties sont parvenues à un accord et le ministre mexicain de l’énergie, Rocío Nahle, a salué l’accord sur Twitter et remercié le soutien des pays qui ont participé aux pourparlers.

Le Mexique remercie tout le soutien des pays @OPECSecretariat lors de la réunion extraordinaire qui s’est tenue aujourd’hui. L’accord unanime des 23 pays participants amorcera une réduction de la plate-forme pétrolière de 9,7 millions de barils à partir de mai. pic.twitter.com/izkMLoYpni

– Rocío Nahle (@rocionahle) 12 avril 2020

“Le grand accord pétrolier avec l’OPEP est terminé. Cela permettra de sauver des centaines de milliers d’emplois dans le secteur de l’énergie aux États-Unis “, a tweeté le président américain Donald Trump.

Le grand accord pétrolier avec l’OPEP Plus est terminé. Cela permettra d’économiser des centaines de milliers d’emplois énergétiques aux États-Unis. Je voudrais remercier et féliciter le président Poutine de Russie et le roi Salman d’Arabie saoudite. Je viens de leur parler du bureau ovale. Beaucoup pour tous!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 avril 2020

Depuis Moscou, le Kremlin a également souligné la “grande importance” de l’accord des pays producteurs de pétrole (OPEP) et de ses partenaires, dénommés OPEP +, visant à soutenir l’effondrement des prix et à équilibrer le marché.

Selon une déclaration du Kremlin, Trump et Vladimir Poutine “ont souligné une fois de plus la grande importance de l’accord au format” OPEP + “pour réduire la production de pétrole”. Les deux dirigeants ont également eu une conversation téléphonique avec le roi saoudien Salmán. Leurs pays sont les principaux producteurs de pétrole brut dans le monde.

Lire aussi: L’apogée du chaos dû au coronavirus chez le constructeur automobile n’est pas encore arrivée

Coupes considérées comme “historiques”

À son tour, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré à la télévision qu’avec l’accord de lundi “les prix du pétrole se stabiliseront, le marché du pétrole se stabilisera et sera la base de la reprise financière, commerciale et économique” de la monde post-pandémique.

Pendant ce temps, le ministre koweïtien du pétrole Khaled al-Fadhel a salué un “accord historique” sur Twitter.

Selon Bjornar Tonhaugen, analyste chez Rystad Energy, “l’OPEP + a réussi aujourd’hui à conclure un accord historique pour réaliser la plus grande réduction de production de l’histoire”.

“Bien que les réductions de production soient inférieures à ce dont le marché avait besoin, le pire a été évité pour l’instant”, a déclaré son collègue Magnus Nysveen.

L’OPEP a repris dimanche par vidéoconférence la réunion qui a débuté jeudi avec l’organisation OPEP + dirigée par la Russie, deuxième producteur mondial.

Cette réunion a été possible après que Riyad et Moscou ont mis fin à la guerre des prix qu’ils ont menée depuis la dernière conférence du groupe le 6 mars au siège de l’OPEP à Vienne, en Autriche.

“À mon avis, les actions [de Arabia Saudita, que aumentó su producción] ils étaient irrationnels, car une augmentation de l’extraction au milieu d’une baisse de la demande est quelque peu irrationnelle, également du point de vue de la théorie économique », a déclaré dimanche le ministre russe de l’Énergie Alexander Novak, cité par l’agence russe TASS. .

Il y a quelques mois, le prix du baril était d’environ 60 $ et il est maintenant inférieur à 21 $.

Après de longues négociations, aux premières heures de vendredi, l’OPEP et ses partenaires étaient convenus, à l’exception du Mexique, de réduire la production mondiale de pétrole d’environ 10 millions de barils par jour en mai et juin, selon l’OPEP.

Cela peut vous intéresser: récession profonde de la SL due au coronavirus; Le Mexique très exposé: Cepal