Les pays touchés par le coronavirus demandent à Cuba une aide médicale. Pourquoi les États-Unis sont-ils opposés?

La Havane (.) – Cuba a proposé d’envoyer des médecins dans plus de pays qui luttent contre le coronavirus. Mais le département d’État américain leur demande de ne pas accepter votre aide.

Alors que les systèmes de santé du monde entier sont sur le point de s’effondrer, les “brigades” cubaines de soins de santé ont été invitées à aider les travailleurs médicaux en Italie, au Venezuela, au Nicaragua, au Suriname, à la Jamaïque et à Grenade. Mardi, des responsables cubains ont publié une vidéo d’un hôpital de campagne que leurs agents de santé avaient construit en Lombardie, en Italie, l’une des régions les plus touchées par le coronavirus.

Mais le Département d’État souhaite que les pays reconsidèrent leur demande d’aide à Cuba pour lutter contre la pandémie de coronavirus. “Cuba n’offre ses missions médicales internationales aux personnes touchées par # covid-19 que pour récupérer l’argent qu’elle a perdu lorsque les pays ont cessé de participer au programme abusif”, a tweeté un compte rendu du ministère de la Démocratie, des Droits de l’homme et du Bureau du travail. État américain USA mercredi.

“Les pays hôtes sollicitant l’aide de Cuba pour # covid-19 devraient analyser les accords et mettre fin aux abus de travail”, indique le message.

Les demandes récentes d’aide émanant d’autres pays ont marqué un changement brusque. Cuba a vu des centaines de médecins renvoyés chez eux depuis des missions médicales au Brésil, en Équateur et en Bolivie ces dernières années, après que les États-Unis ont critiqué les programmes d’assistance médicale de Cuba, les accusant d’exploiter des agents de santé et de diffuser de la propagande. Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Cuba offre à certains pays des soins de santé gratuits par solidarité, tandis que d’autres pays paient pour les services. Les travailleurs en déploiement ne reçoivent généralement qu’environ 20% du salaire que les pays d’accueil paient pour leurs soins, un salaire réduit, mais beaucoup plus que ce que les médecins cubains gagnent dans les hôpitaux de leur pays d’origine, où le salaire le maximum est d’environ 60 $ par mois.

Le gouvernement cubain a déclaré qu’il maintenait la majorité des salaires à l’étranger pour financer le système de santé gratuit de l’île.

Extrêmement efficace dans les secours en cas de catastrophe

Comme de nombreuses institutions à Cuba, le système de santé local a connu des jours meilleurs. Mais l’hypercentralisation du gouvernement cubain, qui a été si désastreuse pour l’économie de l’île, rend Cuba extrêmement efficace pour faire face aux catastrophes. Et tandis que les professionnels de la santé de l’île fonctionnent avec très peu d’argent, le système est conçu pour prévenir la maladie plutôt que d’attendre de la traiter.

Après que les premiers cas de coronavirus ont été découverts à Cuba le 11 mars chez trois touristes italiens visitant la ville coloniale de Trinidad, le gouvernement a envoyé des milliers d’agents de santé cubains, y compris des étudiants en médecine, pour traverser l’île de Porte à porte pour rechercher des personnes atteintes de maladies respiratoires qui pourraient être le coronavirus.

Bientôt, toutes les ressources du gouvernement ont été concentrées sur la pandémie. Actuellement, Cuba a 57 cas confirmés avec 1 479 personnes hospitalisées et suivies pour les symptômes du coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a également pris la décision inhabituelle d’aider un navire de croisière britannique avec à son bord au moins cinq cas confirmés de coronavirus et des dizaines d’autres personnes souffrant de symptômes pseudo-grippaux. Plusieurs autres îles, dont les Bahamas et la Barbade, avaient déjà refusé la croisière.

Regarde: Un bateau de croisière MS Braemar avec 5 cas de coronavirus est arrivé à Cuba

Le MS Braemar a accosté dans le port de Mariel, site du soulèvement des bateaux de réfugiés fuyant l’île vers les États-Unis. USA en 1980, et des agents de santé cubains ont effectué l’opération d’une journée risquée de transporter plus de 600 croisiéristes du port à l’aéroport de La Havane, où quatre avions charters attendaient l’Angleterre.

“Je suis très reconnaissant au gouvernement cubain d’avoir autorisé cette opération”, a déclaré Antony Stokes, ambassadeur du Royaume-Uni à Cuba, le jour de l’arrivée de Braemar.

Aujourd’hui, alors que les systèmes de santé d’autres pays échouent, davantage de médecins cubains sont susceptibles d’être en première ligne de la pandémie. Ces efforts devraient inciter le gouvernement américain à reconsidérer l’embargo commercial imposé à Cuba il y a près de 60 ans, a déclaré Mark Weisbrot, codirecteur du Center for Economic and Political Research, qui a récemment appelé l’administration Trump à lever les sanctions économiques imposées à Cuba, en Iran. et le Venezuela dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Regarde: L’Iran accuse les États-Unis en raison de la situation dramatique dans le pays au milieu de la pandémie de coronavirus

“Les sanctions ont un effet direct plus répandu et mortel en contribuant à une pénurie plus répandue de médicaments et d’équipements vitaux qui aggravent une récession économique”, a écrit Weisbrot à . dans un e-mail. “Cela signifie plus de pénuries de fournitures et de besoins médicaux vitaux, et plus de décès.”

Si Trump offrait à Cuba un allégement des sanctions, cela serait contraire à sa politique de démantèlement de l’ouverture de l’administration Obama à Cuba. Trump a également clairement indiqué qu’il croyait qu’une position ferme sur Cuba remportait des votes avec la communauté cubano-américaine conservatrice de Floride.

La semaine dernière, Trump a offert une branche d’olivier à un adversaire communiste, affirmant qu’il serait prêt à envoyer de l’aide pour aider la Corée du Nord à lutter contre le coronavirus. Malgré les contributions croissantes de Cuba à la lutte contre la pandémie, La Havane ne recevra probablement pas une offre similaire.

