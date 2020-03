Les paysans mexicains de Puebla sont autonomisés grâce à la culture du café | Entreprises mexicaines

L’État central mexicain de Puebla abrite une coopérative de café de 29 femmes qui se sont jointes il y a un an et demi pour optimiser chaque étape du processus de production de café, de la plantation à la mouture humide, en tant que vecteur d’amélioration économique et sociale.

La coopérative de café Totonacapan, située dans la Sierra Norte de cet État, aide les femmes à gérer leur propre parcelle et à cultiver avec les meilleures pratiques de café.

L’objectif ultime du groupe de femmes est que leurs familles aient des moyens de subsistance décents et que leurs enfants puissent accéder à une éducation et à un avenir meilleur pendant que la culture du café, héritage de cette région montagneuse, se perpétue.

Olimpia Gabana, l’un des membres de la coopérative de Totonacapan, garde ses deux enfants seuls, après que son mari a émigré à l’étranger.

Depuis lors, Gabana, qui parle le totonac et l’espagnol, a pris l’habitude de se lever tous les jours à 4 heures du matin pour assister à son café et s’occuper des choses dans sa maison.

“Je vais au moulin à ce moment-là pour préparer mes tacos du jour, je fais mes corvées du matin et je vais au ranch pour prendre soin de mon café. Je rentre chez moi l’après-midi et continue le travail”, a expliqué l’agriculteur de 43 ans .

L’agriculteur a hérité de la terre de sa mère et a réalisé son potentiel pour la rentabiliser en entrant dans la coopérative et en participant aux différentes formations qui y ont lieu, parmi lesquelles les pratiques C.A.F.E. Starbucks, visant à améliorer les pratiques agricoles et l’administration de base.

“Ils m’ont donné des variétés de Marseille, alors j’ai commencé à abattre de vieux arbres affectés par la rouille, un champignon qui attaque et rend les plants de café malades, et j’ai commencé à rénover, à planter de nouvelles plantes et maintenant ma parcelle est très jolie,” expliqué.

Grâce aux efforts de Gabana, son fils aîné, 25 ans, étudie une maîtrise en gastronomie à Puebla, et son plus jeune fils, 19 ans, apprend la mécanique automobile.

Une autre femme Totonaca de la coopérative de café Totonacapan, Natalia Simón, possède 2,25 hectares de campagne avec son mari, qui a dû émigrer en ville il y a quatre ans lorsque la plantation a subi de graves dégâts.

Depuis, cette paysanne, qui ne parle que la langue totonac, a rejoint le groupe d’entreprises et travaille à récupérer la productivité de sa ferme, ce qui lui permettrait de vivre avec son mari et de construire une maison pour sa fille adolescente.