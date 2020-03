Les personnes âgées, au secours des familles malgré leur maillon faible | Couverture

Les personnes âgées ont à nouveau joué un rôle clé dans le sauvetage des familles face aux problèmes que cette nouvelle crise leur pose, cette fois à cause du coronavirus, et bien qu’elles soient le maillon faible de la propagation de la maladie, elles ne doutent pas en donnant la priorité aux soins de leurs petits-enfants.

La fermeture des écoles dans plusieurs communautés a rempli les parcs de grands-parents et de petits-enfants et cette circonstance qui, à première vue, a aussi son côté positif si elle est faite de manière responsable, du bon sens et avec les mesures d’hygiène recommandées, souligne à Efe le gériatre Javier Gómez Pavón.