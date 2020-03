Les personnes dont le sang est de type A sont plus exposées au risque de coronavirus ?

Des scientifiques en Chine ont étudié les cas de plus de 200 patients atteints de coronavirus et ont constaté que ceux ayant le groupe sanguin A semblaient plus susceptibles d’attraper la nouvelle souche.

Les spécialistes ont examiné les données de 2 200 patients de trois hôpitaux situés dans les communautés de Wuhan et de Shenzhen, dont 200 cas mortels.

Selon l’étude, publiée sur le site web medRxiv, 38 % des personnes atteintes du SRAS-CoV-2 avaient du sang de type A, tandis que 26,4 % avaient du sang de type B et 25,8 % du sang de type O.

Les patients les moins nombreux sont ceux du groupe sanguin AB, avec 10 % d’entre eux.

En revanche, la répartition des groupes sanguins dans la communauté de Wuhan est de 34 % pour le type O, 32 % pour le type A, 25 % pour le type B et 9 % pour le type AB.

Ainsi, les analystes concluent que la proportion de citoyens atteints de maladies du sang de type A et de coronavirus est supérieure à la normale, par rapport aux patients atteints de maladies du sang de type O, qui sont moins nombreux.