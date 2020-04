Les personnes infectées par COVID-19 au Venezuela s’élèvent à 285 et dix à celles tuées par le Venezuela | La société

Le Venezuela enregistre 29 nouveaux cas de COVID-19 et en ajoute un décédé, portant le nombre de personnes infectées à 285 et le nombre de décès à 10 depuis le 13 mars, lorsque les deux premiers infectés ont été signalés, a rapporté lundi le vice-président exécutif. Delcy Rodríguez.

Selon le haut fonctionnaire, à Nueva Esparta (nord), il y a 21 nouveaux cas, 7 à Miranda (nord) et un à Portuguesa (centre).

À Nueva Esparta, où 41 autres cas ont été enregistrés ces derniers jours, l’infection est au centre d’une académie de baseball qui a fermé ses portes le 22 mars, lorsque les autorités sanitaires et épidémiologiques sont arrivées sur les lieux, a déclaré vendredi le ministre. de la communication, Jorge Rodríguez.

“La détection a été le produit d’un dépistage de masse, d’alertes selon lesquelles la communauté a transmis des irrégularités dans le respect et le respect des mesures de prévention personnelles que nous devons respecter. Notre équipe est arrivée à l’académie et nous avons trouvé 63 joueurs. Nous avons fait des tests rapides et moléculaire (PCR) “, a déclaré le vice-président.

“Il y a beaucoup d’argent en jeu. De façon responsable, nous le disons à la population. Cet intérêt pécuniaire est ce qui a nui à la santé”, a-t-il ajouté, en relation avec l’académie, liée à la Major League Baseball.

Parmi les cas de Nueva Esparta ces derniers jours, il a été détecté qu’il y avait 25 membres de la Garde nationale bolivarienne (GNB) du Coast Guard Command infectés, ainsi qu’un parent de ceux-ci, et a expliqué qu’ils étaient liés à l’académie des sports, bien que n’a pas précisé la relation entre les deux foyers.

Rodríguez a demandé la «collaboration de tous» pour détecter d’éventuels cas et ainsi «prendre des mesures».

Le défunt est un homme de 67 ans qui était en soins intensifs et a eu les premiers symptômes à la mi-mars et est entré en soins intensifs le 30.