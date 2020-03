Les personnes infectées par des symptômes peuvent être à l’origine de la propagation du coronavirus plus que nous ne le pensions

(CNN) – De nouvelles études dans plusieurs pays et une importante épidémie de coronavirus dans le Massachusetts remettent en question les affirmations rassurantes des autorités américaines sur la manière dont le nouveau virus se propage.

Ces responsables ont souligné que le virus est principalement transmis par des personnes qui présentent déjà des symptômes tels que fièvre, toux ou essoufflement. Si c’est vrai, c’est une bonne nouvelle, car les personnes manifestement malades peuvent s’identifier et s’isoler, ce qui facilite le contrôle d’une épidémie.

Mais il semble qu’une flambée de coronavirus du Massachusetts avec au moins 82 cas a été déclenchée par des personnes qui ne présentaient toujours aucun symptôme, et plus d’une demi-douzaine d’études ont montré que les personnes sans symptômes provoquent des quantités importantes d’infections.

Pendant des semaines, les responsables fédéraux ont indiqué qu’une transmission asymptomatique pouvait se produire, mais affirment que ce n’est pas un facteur important dans la propagation du virus.

Le 1er mars, sur ABC’s Week, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré à l’hôte George Stephanopoulos que la propagation asymptomatique «n’était pas le principal moteur» de la propagation du nouveau coronavirus.

“Vous devez vraiment vous concentrer sur les personnes qui sont symptomatiques”, a-t-il déclaré. “[La estrategia de contención] Cela dépend vraiment de la présentation symptomatique. »

Le site Web des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) fait écho à cette appréciation.

«Il est possible qu’elle se propage quelque peu avant que les gens ne présentent des symptômes; Il a été rapporté que cela se produit avec ce nouveau coronavirus, mais ce n’est pas censé être le principal moyen de propagation du virus », prévient le site Web.

Azar et les porte-parole du CDC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Mais lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche samedi, la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de l’administration, le Dr Deborah Birx, a semblé souligner quelque chose de différent à propos de la transmission asymptomatique.

Il a noté qu’ils tentaient d’enquêter sur les personnes de moins de 20 ans qui ne présentent pas de «symptômes importants». “Sont-ils un groupe potentiellement asymptomatique et propagent-ils le virus?” elle a demandé.

“Jusqu’à ce que vous compreniez vraiment combien de personnes sont asymptomatiques et transmettent le virus de manière asymptomatique, nous pensons qu’il est préférable pour l’ensemble du public américain de savoir que le risque de maladie grave peut être faible, mais qu’il peut propager le virus à d’autres.”

“C’est pourquoi nous demandons à tous les Américains de prendre personnellement la responsabilité d’empêcher cette propagation.”

Le rôle de la transmission asymptomatique

Plusieurs experts interrogés par CNN ont déclaré que, bien que l’on ne sache pas exactement quel pourcentage de transmission dans l’épidémie est provoqué par des personnes manifestement malades par rapport à celles qui ne présentent pas de symptômes ou des symptômes très légers, il est évident que la transmission par asymptomatique ou Légèrement symptomatique est responsable de plus de contagion qu’on ne le pensait.

“Nous savons maintenant que la transmission asymptomatique [juega] un rôle important dans la propagation de ce virus », a déclaré Michael Osterholm, directeur du Center for Infectious Disease Research and Policy de l’Université du Minnesota.

Osterholm a ajouté qu’il est “absolument clair” qu’une infection asymptomatique “peut certainement stimuler une pandémie comme celle-ci d’une manière qui sera très difficile à contrôler”.

Dans un article publié il y a deux semaines dans le New England Journal of Medicine, Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, s’est dit préoccupé par la propagation de la maladie par des personnes qui n’ont pas encore développé de symptômes, ou qui Ils sont un peu malades.

“Il existe également des preuves solides qu’il peut être transmis par des personnes légèrement malades ou même présymptomatiques. Cela signifie que COVID-19 sera beaucoup plus difficile à contenir que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), qui se propagent beaucoup moins efficacement et uniquement par les personnes symptomatiques », a-t-il écrit en utilisant le terme scientifique pour les maladies causées par le virus.

D’autres conviennent que les personnes sans symptômes graves jouent un rôle important dans la propagation du nouveau coronavirus.

“La transmission asymptomatique et légèrement symptomatique est un facteur important dans la transmission de Covid-19”, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur à la Vanderbilt University School of Medicine et conseiller de longue date du CDC. “Ils seront les moteurs de la propagation dans la communauté.”

Osterholm a exhorté les fonctionnaires à être plus francs sur la façon dont le virus est transmis.

«Au début de l’épidémie, nous avions beaucoup de questions sur la façon dont la transmission de ce virus s’est produite. Et malheureusement, nous avons vu plusieurs personnes prendre des positions très fermes sur le fait que cela se soit passé ou non de cette façon. Et alors que nous continuons à apprendre comment la transmission se produit avec cette épidémie, il est clair que bon nombre de ces premières déclarations n’étaient pas correctes », a-t-il déclaré.

“C’est le moment de parler directement”, a-t-il déclaré. “Il est temps de dire au public ce que nous savons et ce que nous ne savons pas.”

Éclosion au Massachusetts

Aux États-Unis, plus de 2 000 personnes sont confirmées ou présumées positives pour le nouveau coronavirus, et au moins 50 sont décédées.

En février, des employés de la société de biotechnologie Cambridge Biogen ont assisté à une réunion d’entreprise. Une fois la réunion terminée, trois employés ont été testés positifs pour le virus.

Ces trois employés n’ont présenté aucun symptôme lors de la réunion, selon Ann Scales, porte-parole du Massachusetts Department of Public Health, qui a noté qu’une enquête sur l’épidémie était en cours et que de nouvelles informations sur les cas et le statut pourraient être disponibles ultérieurement. de vos symptômes.

Etudes internationales

Dans d’autres pays, des cas de transmission significative par des personnes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques ont également été signalés.

Mardi, la Dre Sandra Ciesek, directrice de l’Institut de virologie médicale de Francfort, en Allemagne, a évalué 24 passagers qui venaient d’arriver d’Israël.

Sept des 24 passagers ont été testés positifs pour le coronavirus. Quatre d’entre eux n’ont présenté aucun symptôme et Ciesek a été surpris de constater que la charge virale des échantillons des patients asymptomatiques était supérieure à la charge virale des échantillons des trois patients présentant des symptômes.

La charge virale est une mesure de la concentration du virus dans les sécrétions respiratoires d’une personne. Une charge plus élevée signifie que quelqu’un est plus susceptible de transmettre l’infection à d’autres.

Bien que Ciesek n’ait pas encore publié ses conclusions, le 18 février, il a publié une lettre dans le New England Journal of Medicine au sujet de deux passagers qui sont rentrés en Allemagne de Wuhan, en Chine, et ont été testés positifs pour le coronavirus.

Un de ces passagers positifs n’avait aucun symptôme et l’autre avait une légère éruption cutanée et un léger mal de gorge. Lorsqu’il a apporté ses échantillons de test au laboratoire, il a réussi à infecter une culture cellulaire avec les écouvillons du patient.

“Nous pouvons conclure que les deux patients [estaban] propager un virus capable d’infecter les cellules et, très probablement, d’autres êtres humains », a écrit Ciesek dans un e-mail à CNN.

Les premières études à grande échelle utilisant des modèles mathématiques d’épidémies à Tianjin, en Chine et à Singapour en janvier et février ont également révélé des quantités importantes de propagation par des personnes qui n’avaient pas encore développé de symptômes.

Les deux études ont été publiées dans MedRxiv, une publication fondée par l’Université de Yale, la revue médicale BMJ et le Cold Spring Harbor Laboratory de New York. Les articles de cet espace n’ont pas été revus par les collègues scientifiques des auteurs.

Une étude publiée dimanche par des chercheurs belges et néerlandais montre qu’entre 48% et 66% des 91 personnes du groupe de Singapour ont été infectées par une personne pré-symptomatique. Sur les 135 personnes du groupe de Tianjin, entre 62% et 77% l’ont obtenu d’une personne pré-symptomatique.

L’un des principaux auteurs de l’étude, Tapiwa Ganyani, du Data Science Institute de l’Université Hasselt en Belgique, a noté dans un courriel à CNN qu’il s’agissait d’estimations avec des incertitudes.

Des chercheurs canadiens, néerlandais et singapouriens ont observé les mêmes éclosions à Tianjin et à Singapour et ont constaté que l’infection se transmettait en moyenne 2,55 jours et 2,89 jours avant l’apparition des symptômes, respectivement, à chaque endroit.

«Notre analyse suggère que la transmission présymptomatique est assez courante», a déclaré l’auteure principale de l’étude, Caroline Colijn, qui dirige le groupe de recherche sur les mathématiques, la génomique et la prédiction des infections et de l’évolution à l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique.

Les responsables des CDC ont déclaré que si la propagation asymptomatique est connue, elle ne semble pas être à l’origine de l’épidémie, ou comme le dit le CDC sur son site Web, la transmission asymptomatique «n’est pas considérée comme la principale façon dont le virus se propage. étendre ».

“Si j’écrivais ce site Web du CDC aujourd’hui, je pencherais un peu plus vers la transmission avant que les symptômes n’apparaissent”, a déclaré Colijn.

“Je l’ai déjà lu et je me suis demandé: pourquoi en êtes-vous si sûr?” exprimé.

