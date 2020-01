Les pertes dues à la manifestation sociale d’octobre en Équateur sont estimées à 821 millions de dollars | Économie

La Banque centrale d’Equateur a présenté vendredi un rapport dans lequel elle a calculé en 821 millions de dollars les pertes enregistrées lors du soi-disant National Paro del Pueblo, entre le 3 et le 13 octobre et qui se sont conclues par une dizaine de morts et plus de 1500 blessé

L’arrêt d’octobre “a laissé des dommages et des pertes de 821,68 millions de dollars”, a indiqué le rapport préparé par la Banque centrale, en collaboration avec la Banque mondiale, qui a facilité à cette fin son programme d’évaluation des dommages et des pertes après une catastrophe. (DaLA, pour son acronyme en anglais).