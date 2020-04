Les pharmaciens apprécient la réglementation du prix maximum des masques | Couverture

Le Conseil général des collèges de pharmaciens a évalué ce mercredi la décision de l’exécutif de réglementer le prix maximum des masques chirurgicaux -qui a fixé l’unité à 0,96 euros- et s’est attendu à ce que la mesure, bien qu’elle arrive “un peu tard”, mettre fin aux “abus”.

Dans un communiqué, l’organisation rappelle qu’elle a formellement demandé le 3 avril ce règlement, même si sa proposition était que le prix soit fixé à l’origine, afin d’éviter les pénuries et pas seulement un prix maximum pour sa dispense.

En tout cas, le président du Conseil général des collèges pharmaceutiques, Jesús Aguilar, apprécie la décision prise hier par le ministre de la Santé, Salvador Illa, après la réunion de la Commission interministérielle des prix, de fixer le prix à 0,96 euros maximum du masque chirurgical.

Aguilar donne également le feu vert pour un éventuel réexamen périodique en fonction de l’évolution du marché, comme demandé par les pharmaciens, et espère que dans les prochains jours la distribution des masques par les coopératives pharmaceutiques, qui ont déjà commencé, se normalisera. les distribuer aux pharmacies au forfait.

Les pharmaciens considèrent que la mesure gouvernementale “est arrivée un peu tard” mais ils espèrent qu’elle mettra fin aux “abus” dont ils prétendent avoir souffert tant eux que les citoyens.

Ils abondent sur la nécessité de réglementer le montant des masques pour “éviter les pratiques abusives, avec des prix exorbitants, qui étaient proposés aux pharmacies par des prestataires extérieurs au secteur pharmaceutique”.

Dans le même sens, le président du Collège des pharmaciens de Madrid, Luis González Díaz, déclare que, dans ses déclarations à EFETV, il considère la réglementation des prix comme une “bonne nouvelle” car “elle met fin au chiffre du spéculateur des fabricants qui ont spéculé avec ceux prix “.

D’autre part, le Conseil réitère également la nécessité de réduire ou d’éliminer la TVA sur ces produits et déclare leur disponibilité pour garantir un “accès universel et contrôlé” via les pharmacies et la carte de santé, comme c’est déjà le cas dans certaines communautés autonomes.