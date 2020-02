Les photographies de David Douglas Duncan “déshabillent” Picasso à la Fundació Palau | Culture et divertissement

Un total de 62 photographies de l’Américain David Douglas Duncan, prises entre 1956 et 1962, constituent une exposition à la Fundació Palau de Caldes d’Estrac (Barcelone) qui montre l’intimité de Picasso et ses processus créatifs, en plus de l’amitié qui unissait les deux artistes depuis plus de quinze ans.

Duncan, reconnu pour ses images de conflits de guerre, notamment de la Seconde Guerre mondiale, a rencontré Picasso en février 1956 chez lui sur la Côte d’Azur, où il est venu se présenter comme un ami du célèbre photographe Robert Capa, très proche du peintre .