Les pneumologues s’inquiètent de la façon dont Minsa gère les tests Covid-19

Le régime Daniel Ortega a non seulement centralisé les informations concernant la situation du coronavirus (Covid-19) dans le pays, mais il décide également, par l’intermédiaire du ministère de la Santé (Minsa), quand effectuer les tests malgré le fait que le la personne pourrait présenter des symptômes suspects de cette maladie.

Le pneumologue Jorge Iván Miranda, de l’Association nicaraguayenne de pneumologie, a déclaré que bien que les personnes soupçonnées de symptômes de coronavirus soient traitées, le diagnostic final est inconnu parce que le Minsa, ou “cela coûte” pour effectuer le test ou s’il le fait, fournit le résultat par téléphone sans présenter le procès-verbal.

Lire aussi: Rosario Murillo rapporte qu’ils surveillent 14 cas suspects de coronavirus au Nicaragua, tous asymptomatiques

“Qui va déterminer s’il s’agit ou non d’un coronavirus, est d’abord l’évaluation médicale. Si je suis très méfiant vis-à-vis de cette maladie, j’enverrai une tomodensitométrie et m’assurerai qu’il s’agit d’une pneumonie “, a expliqué le spécialiste, qui a ajouté que le coronavirus ne peut être” confondu “avec une pneumonie car ils sont” typiquement différents “.

Récemment, le spécialiste a envoyé un cas suspect à Minsa, mais il ne l’a informé par téléphone que le test était “négatif” et qu’il pouvait sortir le patient.

“Cela me rend suspect. Je demande comment est sorti le test de mon patient et ils me répondent «négatif, décharge-le». Et ils ne m’envoient pas le rapport officiel, j’ai besoin de le voir, ils l’ont tous. Toute cette centralisation et ce manque de transparence ne peuvent pas fonctionner comme ça, nous ne pouvons pas lui faire confiance », a expliqué le pneumologue.

Le spécialiste a révélé qu’il avait envoyé plusieurs cas au Minsa pour le test Covid-19 mais que tous avaient été rejetés, de sorte que les médecins suivent le patient jusqu’à son amélioration, mais sans savoir si cela pourrait être un cas confirmé ou non.

Miranda a déclaré que le personnel médical, afin de diagnostiquer s’il s’agit d’un coronavirus, doit avoir le lien épidémiologique et les manifestations cliniques du patient, ainsi que la réalisation d’une tomographie pour exclure toute autre maladie.

Pour Miranda, le problème actuel autour du coronavirus réside dans le manque de capacité de diagnostic pour connaître le vrai nombre de cas. “Davantage de tests doivent être effectués sur plus de personnes, car celui qui décide en ce moment est le ministère de la Santé, personne d’autre, bien que le médecin qui traite le patient soit méfiant et dise” faisons le test “, si la Minsa dit non, ils le feront Il a perdu ce cas et c’est ce qui m’inquiète que nous n’ayons pas la capacité de déterminer le patient “, a-t-il ajouté.

Les hôpitaux privés ont demandé au gouvernement l’autorisation d’effectuer des tests de coronavirus mais n’ont jusqu’à présent reçu aucune réponse.

“Comment prouver au gouvernement qu’il n’est pas vrai qu’il n’y a que deux cas, nous n’avons pas comment parce que personne d’autre ne teste, c’est la limitation. S’il y avait un centre indépendant qui pourrait faire le test, nous pouvons le réfuter “, a déclaré Miranda.

Lisez aussi: Pourquoi la Minsa n’a-t-elle pas publié le comportement de la pneumonie au cours des deux dernières semaines? Les spécialistes avertissent que le manque d’informations n’est pas recommandé

Le régime veut gérer son discours

De son côté, pour le spécialiste de la santé publique, Alejandro Lagos, dans les moments d’urgence sanitaire, c’est quand la Minsa devrait “profiter” pour gagner la confiance des gens, et travailler pour protéger la vie, cependant, c’est sous les ordres. du régime, ce qui l’oblige à maintenir le discours «normal».

“Le bulletin épidémiologique est très important car c’est là qu’il reflète les maladies infectieuses et contagieuses qui doivent être soumises à un contrôle épidémiologique. Si elle était publiée de manière actualisée ou si l’on parlait du nombre de personnes soignées en urgence dans un poste de santé et des hôpitaux, cela donnerait tout d’abord à la population de reprendre confiance en ce que fait la Minsa, c’est un point en sa faveur que c’est méprisant parce qu’il ne donne pas ces informations au public », a déclaré Lagos.

Le spécialiste de la santé a rappelé la situation que le Nicaragua avait déjà connue avec l’épidémie de grippe H1N1 en 2009 et la dengue en 2019, lorsque le système de santé s’est effondré faute de capacités.

Lire aussi: C’est ainsi que la pandémie a montré qu’Ortega n’est pas le “gouvernement des pauvres”

“Maintenant, le coronavirus arrive à un moment favorable pour les maladies virales, il y aura la grippe, la pneumonie, la bronchite chronique … les maladies respiratoires aiguës sont en augmentation et la seule façon de déterminer s’il s’agit d’un coronavirus est de faire les tests, mais la Minsa ne le veut pas d’autres unités de santé privées le font parce que si cela se révèle positif là-bas, cela dénotera l’inefficacité des actions pour contenir l’épidémie, et que le MINSA ne veut pas, il ne veut pas donner de chiffres, des données qui dénotent l’impossibilité d’agir ”, a-t-il expliqué. Lagos.

Nouveaux panneaux d’avertissement

L’épidémiologiste Rafael Amador a estimé que le gouvernement n’était pas conscient de la “taille et de la gravité de l’infection”, donc fournir des informations transparentes aidera la population à s’orienter et à prendre des mesures plus affirmées.

Dans cette situation, l’épidémiologiste a souligné qu’un nouveau symptôme d’alerte a été détecté, que le patient pourra différencier d’une grippe normale: le coronavirus est une “maladie sèche”.

«Les autres grippes produisent beaucoup de nez qui coule, des sécrétions, des larmoiements, pas cela (coronavirus), ce qui produit est une toux sèche avec des douleurs dans la gorge ce qui signifie que le virus commence à s’implanter au niveau des voies respiratoires supérieures. Certains, au début, perdent leur odorat et leur palais “, a-t-il averti.