Les politologues Vs

Par Ernesto Núñez Albarrán

@chamanesco

Vendredi 20 mars, vers 18 h 00, une personne du gouvernement fédéral a décidé diffuser le projet d’un accord annonçant la suspension des travaux “non essentiels” dans l’administration publique fédérale, comme mesure pour faire face “de manière efficace et opportune” à la situation d’urgence dans le pays.

Le prétendu accord a été présenté à la suite des délibérations du Conseil de la santé, qui avait tenu un jour plus tôt sa première session extraordinaire au milieu de la pandémie Covid-19 déclarée par l’Organisation mondiale de la santé depuis le 11 mars.

Dans l’accord, les titulaires de toutes les dépendances ont été informés identifier les domaines qui continueraient de fonctionner pour être indispensable pour faire face à la situation d’urgence, “afin de garantir la suffisance, l’opportunité et la continuité de la prestation de services”. Et les entités et les municipalités de tout le pays ont été invitées à prendre des mesures similaires au cours de la période du 23 mars au 19 avril.

Le document, en-tête de lettre avec les logos du gouvernement du Mexique, du ministère de la Santé et du ministère de la Fonction publique, a été publié à 17 h 56 sur le site officiel de la Commission nationale pour l’amélioration de la réglementation et était accompagné d’une feuille des signatures avec des lignes vierges pour le secrétaire Jorge Alcocer et secrétaire Irma Eréndira Sandoval.

Dans une administration publique fédérale 291 dépendances et 1,4 million de fonctionnaires, la suspension de travaux non prioritaires est apparue comme une mesure extraordinaire en présence d’une “maladie grave” et d’une “situation grave qui met en danger la santé de la population en général” en raison de la propagation aisée du coronavirus.

Cela semblait cependant une mesure contrastée avec le discours du président Andrés Manuel López Obrador, qui avait demandé le matin même sérénité, calme et confiance que lui-même sera celui qui signale quand il est nécessaire de prendre des mesures extraordinaires.

Pendant que le président faisait une tournée à Oaxaca en tournée de supervision des travaux, son

le gouvernement a annoncé la fermeture partielle des opérations.

Il n’est donc pas surprenant qu’à 22 heures vendredi, le ministère de la Fonction publique ait publié la déclaration 033/2020, nier “catégoriquement” le document distribué.

À 23 h 24, Sandoval a tweeté: “La fonction publique n’a PAS ordonné la suspension des travaux dans l’administration publique fédérale. Le @GobiernoMX continuera à travailler et à garantir tous les services aux citoyens. “

Mais, à cette époque, le faux accord fonctionnait comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et avait été considéré comme valable dans divers médias et institutions publiques, qui ont commencé à préparer les mesures qu’ils prendraient à partir du lundi 23 mars, en pièce jointe à l’accord du gouvernement fédéral.

Officieusement, certains responsables ont expliqué que le document était préliminaire, pas une version définitive, et que “quelqu’un” avait décidé de la filtrer pour diffusion.

Officiellement, le sous-secrétaire Hugo López-Gatell – qui a assumé le rôle de porte-parole de la contingence – a improvisé une explication inhabituelle 24 heures plus tard, après 22 heures le samedi 21: «un brouillon non autorisé a été divulgué; le document incomplet a été présenté comme une disposition d’application immédiate. C’est un matériau dont l’objectif est que l’administration publique fédérale mette en pratique des protocoles pour continuer à fonctionner ».

Combien de messages et d’appels ont dû se produire entre des fonctionnaires de premier niveau pour confirmer, clarifier et finalement nier l’accord divulgué? Seulement, ils savent.

La vérité est que ce n’est pas une mince affaire que, dans une situation d’urgence mondiale, le gouvernement du mexique tombe dans ces contradictions et ainsi afficher les différences existantes dans l’armoire.

L’anecdote du faux accord pourrait être signe d’un grave différend entre scientifiques et politiciens au sein de l’équipe López Obrador; ou du moins révèle des différences entre les critères techniques du ministère de la Santé et les calculs politiques de la présidence et de la fonction publique.

Filtrer puis ignorer un document officiel qui comprend l’avertissement clair du Conseil de la santé selon lequel «l’augmentation du nombre de cas force le Mexique à maximiser les processus pour contenir et retarder sa propagation» est une question très grave.

La Journée nationale de la distance saine, orchestrée depuis la semaine dernière pour éviter tout contact physique entre la population – y compris l’apparition d’un joli dessin animé appelé Susana – ne devrait pas signifier l’isolement de quiconque, encore moins celui des autorités les unes des autres.

En plein 2020, pas besoin de toucher, même pas de se retrouver dans la même pièce, afin que les membres du cabinet soient connectés, communiqué et coordonné.

Il ne devrait pas y avoir de distance saine entre les secrétaires ayant des critères scientifiques et les fonctionnaires ayant des priorités politiques, mais ccollaboration étroite et conception conjointe de politiques publiques émergentes.

Jusqu’à 19 heures le samedi 21 mars, le ministère de la Santé a fait savoir 251 cas confirmés, 697 suspectss, mille 463 cas négatifs et deux décès.

Les cas ont cessé de doubler du jour au lendemain, mais les scientifiques préviennent que la pire phase de la maladie est toujours attendue.

Dans une telle éventualité, les techniciens devraient prendre les devants et guider les décisions stratégiques de l’ensemble du gouvernement, y compris – bien sûr – l’ordre du jour et la conduite du président et de tous les fonctionnaires qui servent de porte-parole en cas d’urgence.

Un sous-secrétaire à la Santé avec un profil technique, objectif et attaché au scénario froid des données dures et concrètes, sera beaucoup plus utile qu’un fonctionnaire loquace, populaire sur les réseaux sociaux et prêt à accueillir toute considération scientifique sur le ton donné par le président depuis les conférences le matin.

Il faudra un médecin, pas d’un porte-parole qui agit avec calcul politique.

* L’opinion exprimée ici est de la responsabilité de la personne qui signe et ne représente pas nécessairement la position éditoriale d’Arististeui Noticias.