Les Polonais protestent contre des lois plus strictes sur l’avortement alors que le coronavirus est bloqué

16.04.2020

– Deutsche Welle

Les lois polonaises sur l’avortement sont parmi les plus strictes de l’UE, mais son parlement envisage de les durcir davantage. Maintenant, les restrictions de coronavirus ont forcé les adversaires à faire preuve de créativité avec leurs protestations.

Les voitures klaxonnant bloquent les rues à moitié vides de Varsovie. Des éclairs rouges – symbole d’une nouvelle vague de protestations – arborent leurs pare-brise, accompagnés de panneaux appelant au rejet des nouvelles restrictions à l’avortement. Les passagers masqués agitent des drapeaux avec des phrases comme celle de la campagne de hashtag populaire #pieklokobiet (l’enfer des femmes).

Ceux qui sont obligés de faire la queue devant les magasins en raison des mesures de distanciation sociale contre les coronavirus portent des pancartes avec des slogans exigeant que les politiciens “combattent le virus, pas les femmes”. Certaines portent des parapluies, qui ont été un autre symbole des manifestations des femmes en Pologne au cours des dernières années. De cette façon, de nombreux libéraux en Pologne ont pu exprimer leur mécontentement face à des mesures visant à resserrer encore les lois sur l’avortement déjà strictes du pays.

Mesures strictes

Les lois polonaises sur l’avortement, adoptées en 1993, sont parmi les plus strictes de l’Union européenne (UE). Les lois stipulent que l’avortement n’est autorisé – même en cas de viol ou d’inceste – que si la vie de la mère est en danger ou si le fœtus présente de graves défauts, et cela uniquement jusqu’à la 12e semaine de grossesse. Les médecins qui pratiquent des avortements s’exposent théoriquement à une peine de six mois à huit ans de prison s’ils s’avèrent avoir enfreint la loi.

