Les Porsche 718 Cayman GTS et 718 Boxter GTS 4.0 arriveront fin mars | Moteur

La fin du mois de mars est la date à laquelle les premières unités du Porsche 718 Cayman GTS 4.0 et 718 Boxter GTS 4.0.

Comme le 718 Spyder et le 718 Cayman GT, le moteur qui entraîne les deux nouveaux GTS est le six cylindres essence et 400 ch de puissance, avec laquelle ils peuvent accélérer de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes et atteindre une vitesse maximale de 293 km / h.

Pour garantir l’équilibre entre dynamisme et confort au quotidien, Porsche a choisi de combiner boîte de vitesses manuelle à six rapports, système d’échappement sport, suspension sport Porsche Active Suspension Management (PASM), garde au sol réduite de 20 millimètres et Porsche Torque Vectoring (PTV) avec verrouillage mécanique arrière automatique.

Sports motorisés centraux

Les deux nouvelles voitures de sport à moteur central ont des jantes en alliage léger de 20 pouces en noir brillant brillant, des pneus haute performance et un système de freinage amélioré avec disques perforés et étriers rouges (en option, le constructeur allemand propose des freins en céramique Porsche Ceramic Composite Brake , PCCB).

Ils diffèrent également extérieurement par le ton sombre dans lequel la lèvre du spoiler, les entrées d’air de la Sport Design avant, les feux de brouillard avant, les pilotes arrière et la partie inférieure repensée du pare-chocs arrière sont finis.

Dans le à l’intérieur, les nouvelles versions GTS de Cayman et Boxter mettent en évidence l’utilisation d’Alcantara et de carbone dans les moulures et la finition de la console centrale.

À partir de 94,580 euros

Le 718 GTS 4.0 est livré en standard avec le système d’infodivertissement Porsche Communication Management (PCM), qui a un écran tactile haute résolution de sept pouces, et le pack Sport Chrono, qui comprend l’amélioration de l’application Track Precision (application pour téléphone mobile) , qui provient de la compétition et affiche les données relatives aux performances lors de leur enroulement dans un circuit et les enregistre pour une analyse ultérieure.)

Le module de navigation en ligne avec des informations sur le trafic en temps réel, la commande vocale et le Porsche Connect peut être demandé en option.

Le 718 Cayman GTS 4.0 a un prix final en Espagne de 94 580 euros, tandis que le 718 Boxster GTS 4.0 est de 96 888 euros.