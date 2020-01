Les présidents de River et San Lorenzo déplorent la nomination de Macri à la FIFA | Réseaux sociaux sportifs

Rodolfo D’Onofrio, président de River Plate, et Marcelo Tinelli, son homonyme de San Lorenzo, ont qualifié de “malheureux” la nomination de l’ancien président argentin (2015-2019) et de Boca Juniors (1995-2007 et 2008) Mauricio Macri comme président Exécutif de la Fondation FIFA.

“Il est regrettable que l’ancien président qui nous a laissé une dette presque non remboursable, plus de 50% de la pauvreté, ennemi des sociétés civiles du football et responsable depuis quatre ans de la gestion du football argentin, ait été nommé à la tête de la Fondation de la FIFA “, a écrit D’Onofrio sur Twitter.