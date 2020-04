Les principales théories du complot sur l’origine du nouveau coronavirus

Accident

La théorie qui a gagné en force est celle qui soutient que le nouveau coronavirus pourrait s’échapper du laboratoire national chinois de biosécurité. Il s’agit de son seul laboratoire de niveau 4, où des expériences avec des micro-organismes hautement pathogènes et facilement transmissibles sont menées. Il a commencé à fonctionner en janvier 2018 et est situé précisément à Wuhan, la ville épicentre de la pandémie. Une étude publiée le 17 mars dernier dans la prestigieuse revue scientifique Nature affirme cependant qu’il n’y a aucune raison de croire que le virus a été fabriqué ou manipulé exprès.

L’Institut de virologie de Wuhan, la ville épicentre du nouveau coronavirus, où se trouve le seul laboratoire de niveau 4 en Chine. Le niveau 4 est le plus élevé et signifie qu’il est possible de gérer des virus très dangereux.

Tests 2015

En novembre 2015, le Rai (Radiotelevisione Italiana) a présenté un rapport sur une expérience de laboratoire réalisée cette année-là par des scientifiques chinois pour créer et étudier un coronavirus chimérique. L’expérience était réelle: “une protéine de surface prélevée sur des chauves-souris a été greffée sur un virus qui provoque le SRAS dérivé de souris”, créant un “supervirus” capable d’affecter les humains. Pour de nombreux amateurs de théories du complot, le nouveau coronavirus est né là-bas, comme arme bioterroriste chinoise. Cependant, plusieurs scientifiques italiens ont affirmé que ce virus n’avait rien à voir avec le coronavirus actuel, qui est “100% naturel”.

En 2015, RAI a publié un rapport sur les tests effectués par des scientifiques chinois avec un virus créé à partir de souris et de chauves-souris.

US “arme biologique”

Le 12 mars 2020, Lijian Zhao, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré ceci sur Twitter: «Serait-ce l’armée américaine? celui qui a amené l’épidémie à Wuhan? Soyez transparent! Les États-Unis nous doivent une explication! » L’accusation a déclenché une protestation du département d’État américain. et il a été repris par des moyens propagandistes de ses ennemis habituels: l’Iran, la Chine et la Russie. Cette hypothèse a également été écrasée par des études scientifiques qui affirment que le virus n’a pas été fabriqué. De plus, les États-Unis sont actuellement le nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19.

Donald Trump, président des États-Unis.

Le plan malveillant de Bill Gates

Il existe également une théorie selon laquelle Bill Gates, le magnat de l’ordinateur, a créé et breveté le coronavirus par le biais du laboratoire britannique Pirbright Institute. Son objectif aurait été d’obtenir de l’argent de la vente de vaccins ou, bien, de nuire à Donald Trump face aux élections présidentielles américaines. Faux. Ce qu’il a financé, c’est l’investigation d’un virus qui affecte les petits ruminants. Il a également été lié à Covid-19, car en 2015, il a prédit avec une logique écrasante qu’une pandémie pire qu’Ebola viendrait et que l’humanité n’était pas prête à y faire face.

Tycoon Bill Gates, fondateur de Microsoft, a financé des études, mais pas sur le nouveau coronavirus.

Soupe de chauve-souris

Le nouveau coronavirus proviendrait d’une soupe de chauve-souris consommée en Chine; Mais bien que les chauves-souris soient certainement impliquées dans la pandémie, rien n’indique que la transmission était d’origine alimentaire, mais plutôt par contact entre les animaux et les humains. En fait, ce virus serait passé des chauves-souris à une espèce animale non encore identifiée qui a ensuite été transmise aux humains. Actuellement, le principal suspect est le pangolin, le mammifère le plus trafiqué au monde, une espèce en danger critique d’extinction.

Les chauves-souris participent à la transmission du nouveau coronavirus, mais ce n’est pas par la nourriture ou par contact direct.

Autres “théories”

Parmi les innombrables théories du complot sur l’origine de Covid-19, il y a aussi celles-ci: c’est une «invention» des moyens de provoquer la panique; c’est une création des sociétés pharmaceutiques pour vendre des vaccins; cela se produit parce que “les années bissextiles sont mauvaises” ou parce que cette année se termine au numéro 20; c’est une prophétie de Nostradamus; C’est une conspiration chinoise pour dominer le monde.