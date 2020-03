Les prisons de New York appelées «camps de la mort» en devenir

Par Frances Madeson

Chaque jour, explique Donna Robinson, un seau d’eau de Javel est livré à un service de Bedford Hills pour être utilisé par les soixante femmes qui y sont hébergées, sa propre fille parmi elles. C’est l’étendue des fournitures qu’ils reçoivent pour garder leur zone aseptisée contre le COVID-19.

À l’exception de cinq des 192 décès dus à des coronavirus à New York au 24 mars, tous étaient des personnes âgées de quarante-cinq ans et plus, et le taux d’infection qui se propage rapidement dans les prisons de la ville est probablement révélateur de la rapidité avec laquelle COVID-19 pourrait s’installer à New York. Prisons d’État.

Les femmes sont dans des lits superposés sans capacité fonctionnelle à pratiquer la distanciation sociale. Lorsque le virus se présente à eux, Robinson, un organisateur de Release Aging People in Prison (RAPP), craint qu’il ne se propage rapidement parmi les détenus et les gardiens.

“C’est fou à l’envers”, a déclaré Robinson à des centaines de personnes lors d’un forum en ligne que le RAPP a mené le 25 mars pour sonner l’alarme et s’organiser pour activer les pouvoirs de grâce du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, pour “les laisser partir”.

“Ici, dans l’ouest de New York, lorsque ce fléau se manifestera, ils vont les isoler, les mettre en isolement”, a déclaré Robinson. “S’il y a des morts en masse, ils auront une unité portable de mortalité; ils ne vont même pas les envoyer à l’hôpital. ” Elle a ajouté: «Ce ne sont pas des vêtements à jeter. Ce ne sont pas des ordures. Ce sont des êtres humains. “

Selon un témoignage offert par le RAPP à la législature de l’État en janvier 2019, il y avait à l’époque 10 239 personnes âgées dans les prisons de l’État de New York, ce qui représente 21% de la population carcérale totale. » Le groupe a déclaré que le nombre de personnes âgées dans les prisons de New York avait quadruplé – passant de 2 461 à 10 239 personnes – au cours des vingt-cinq dernières années.

«Ils sont terrifiés», a déclaré le directeur du RAPP, Jose Hamza Saldana, au Progressive au sujet de cette catégorie de détenus très vulnérables. «Ils passent leur vie en prison et cette maladie mortelle est en route. Ça arrive. Je m’imagine juste là. ” Il dit que les personnes qui n’ont été condamnées à mort par aucun tribunal ne devraient pas en recevoir une maintenant en raison de l’inertie bureaucratique.

Saldana lui-même a été incarcéré pendant trente-huit ans et refusé quatre fois la libération conditionnelle. “Pour les personnes âgées, avec des conditions sous-jacentes, tous les experts de la santé disent que ce virus est potentiellement mortel pour vous, et c’est une position effrayante et impuissante à vraiment être. Et cela devrait ébranler notre conscience.”

À l’exception de cinq des 192 décès dus à des coronavirus à New York au 24 mars, tous étaient des personnes âgées de 45 ans et plus, et le taux d’infection qui se propage rapidement dans les prisons de la ville est probablement révélateur de la rapidité avec laquelle COVID-19 pourrait s’installer à New York. Prisons d’État.

Au 26 mars, selon le maire de New York, Bill DeBlasio, environ 400 détenus dans les cellules de la ville avaient déjà été libérés ou devaient être libérés. Le New Jersey voisin a déjà commencé à libérer les premiers milliers de personnes de ses prisons, mais jusqu’à présent, Cuomo n’a libéré aucun détenu de l’État de New York en liberté.

Le RAPP demande une libération de prisonniers beaucoup plus importante en tant qu’acte humanitaire pour répondre à une crise humanitaire. “Nous pouvons faire bouger le cadran à ce sujet en libérant autant de personnes que possible, le plus rapidement possible”, explique Saldana.

Carol Shapiro, une ancienne commissaire de la commission des libérations conditionnelles, a informé le forum que la technologie était déjà en place pour les entrevues à distance sur les libérations conditionnelles. «Nous devons accélérer», a-t-elle déclaré.

Juive new-yorkaise, Shapiro a exprimé sa crainte que sans action, les prisons et les centres de détention de l’État de New York soient en train de devenir des «camps de la mort».

«Même une bonne action comme la clémence de masse ne peut jamais sauver ce système; il faut que ça baisse », dit-il. “Cette culture de punition est un vampire auquel nous devons miser.”

«Nous devons les laisser sortir immédiatement et avec très peu de conditions», a-t-elle déclaré à propos des personnes à risque. «Nous ne devrions même pas penser à l’infraction. Soyons honnêtes, la majorité des personnes dans nos prisons n’ont pas besoin d’être là. Nous devons de toute façon changer la conversation! »

La crise des coronavirus est l’occasion d’envisager des idées modifiant le paradigme dans de nombreux domaines, notamment le logement abordable, le revenu universel, l’annulation de la dette et l’assurance-maladie pour tous, toutes des idées progressistes qui traînent dans l’attente d’un moment opportun.

C’est maintenant ce moment, croit Saldana.

«Même une bonne action comme la clémence de masse ne peut jamais sauver ce système; il faut que ça baisse », dit-il. “Cette culture de punition est un vampire auquel nous devons miser.”

Lors de la conférence «Reimagining Justice» tenue en septembre 2019 par Vera Justice Institute, Daryl Atkinson, codirecteur de Forward Justice, a étoffé dans un discours le concept sous-développé de «parcimonie pénale».

S’abstenant de l’abolition, l’avocat et défenseur des politiques anciennement incarcéré l’a définie comme «l’intrusion de liberté la plus légère à des fins sociétales légitimes».

Dans un rapport de 2014, «Les coûts élevés des risques faibles: la crise du vieillissement de la population carcérale américaine», l’association à but non lucratif Osborne a exposé le coût économique de l’incarcération des détenus âgés.

“Les États-Unis”, selon le rapport, “dépensent actuellement plus de 16 milliards de dollars par an en incarcération pour les personnes âgées de cinquante ans et plus – plus que le budget total du ministère de l’Énergie ou du ministère de l’Éducation pour l’amélioration des écoles.”

Dans son application la plus rudimentaire, la parcimonie pénale demanderait quel objectif sociétal légitime est servi par l’incarcération continue de détenus âgés qui, selon Robinson, sont si fragiles et déroutants qu’ils “ont du mal à marcher du lit aux toilettes.”

Saldana évite le mot «réhabilitation» – «c’est leur mot», dit-il – mais il pense que la justice américaine est capable d’une transformation majeure.

“Je ne mets pas [any] chiffres à ce sujet », explique Saldana. «Ce que je veux dire par la décarcération [is that] nous allons commencer par libérer les personnes âgées, et ne nous arrêtons pas. »

Frances Madeson a écrit sur les luttes de libération aux États-Unis et à l’étranger et est l’auteur du roman comique Cooperative Village.