Les prisons du Nicaragua sont un “bouillon” parfait pour que le coronavirus fasse des ravages. Le gouvernement n’a pas encore annoncé son plan

Le surpeuplement qui existe dans les différentes prisons du Nicaragua et l’arrivée imminente du coronavirus (Covid-19) dans le pays, mettent la sécurité des détenus à haut risque, qui restent dans des conditions insalubres et sous de mauvais soins médicaux.

Compte tenu de la présence possible du virus dans le pays, les détenus seraient un segment très vulnérable en raison de l’agglomération de personnes dans la même cellule et le même endroit, ce qui irait à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui indique que le patient doit être isolé et dans un endroit spacieux avec ventilation.

“Ce que le ministère de la Santé (Minsa) doit faire, c’est accroître la surveillance des maladies respiratoires à cet endroit (prison), mais malheureusement, ceux qui sont en captivité doivent perdre parce que ce sont de petits espaces fermés avec peu ventilation “, a déclaré le Dr Alejandro Lagos, spécialiste de la santé publique et de la gestion hospitalière.

Jusqu’en 2016, selon les dernières données officielles connues, au Nicaragua, il y avait environ 15 mille personnes privées de liberté, ce qui représentait un niveau élevé de surpopulation par rapport à la capacité des cellules du pays.

Lire aussi: Ni funérailles ni funérailles. Le protocole strict que la dictature a conçu pour ceux qui meurent des coronavirus au Nicaragua

Rosario Murillo, vice-président du Nicaragua, a annoncé le 11 mars que le ministère de l’Intérieur avait préparé un “plan spécial” pour les systèmes pénitentiaires du pays et qu’il serait publié prochainement, sans fournir plus de détails.

Mais alors que le régime d’Ortega ne présente toujours pas de plan énergique pour la prévention de la convoitise19 au niveau national, El Salvador – un pays qui ne signale les cas confirmés que samedi – a déjà pris des mesures pour les systèmes pénitentiaires, où ils ont également des problèmes de surpopulation.

Initialement, le président Nayib Bukele a décrété l’urgence maximale – dans les prisons où existent des gangs – et les prisonniers ont reçu l’ordre de ne pas quitter leurs cellules et les visites ou activités dans la cour de la prison étaient interdites, cependant, Celles-ci ont été suspendues et utilisent désormais des protocoles de santé préventive.

Pour Lagos, le plan de prévention qui serait adressé aux prisons aurait des actions telles que la limitation des visites pour une durée raisonnable, bien qu’il ait reconnu qu’il ne serait pas logique d’utiliser cette mesure jusqu’à ce qu’un cas soit confirmé.

«Nous n’avons toujours pas de cas, mais si nous avions des cas au Nicaragua, les mesures devraient être extrêmes pour les systèmes pénitentiaires. Ils doivent contrôler, restreindre les visites au profit d’eux (prisonniers) et surveiller de près les gardiens, qui sont en contact direct avec les personnes privées de liberté car cela augmenterait le risque », a déclaré Lagos.

L’Espagne, dans le cadre de ses mesures dans les prisons, par exemple, a ordonné que le détenu qui présente des symptômes suspects de coronavirus utilise un masque chirurgical, soit isolé dans une cellule individuelle et la porte restera fermée.

Cela peut vous intéresser: le régime Orteguista laisse les personnes âgées non protégées, celles les plus susceptibles de contracter le coronavirus

Le silence inquiète les membres de la famille

Bien que des cas positifs de covid 19 n’aient pas encore été signalés dans le pays, les spécialistes de la santé estiment que le régime d’Ortega maintient le «secret» sur la situation, qui alerte les familles des prisonniers politiques, qui exigent les mesures appropriées de sécurité des détenus et soins médicaux.

Rodrigo Navarrete, oncle du prisonnier politique Jaime Navarrete, a déclaré que jusqu’à présent, les autorités du système pénitentiaire de Tipitapa n’avaient pas informé ni pris de mesures préventives pour les détenus. Le mercredi 11 mars, Naverrete a pu voir son neveu, qui est dans une cellule d’isolement.

“Ils sont exposés parce qu’à l’intérieur des prisons, ils se concentrent sur autre chose moins sur la santé des détenus, et je parle de tous les détenus en général, les conditions ne sont pas optimales pour faire face à cette épidémie”, a estimé Navarrete.

Lire aussi: 813 morts, 32 000 touchés et six mois sous l’urgence virale. Les calculs effectués par le régime sur l’étendue du coronavirus dans le pays

Le prisonnier politique a actuellement du mal à respirer après une grave sinusite, ce qui fait peur à son oncle car, en dépit du fait que l’état de santé de son parent a été dénoncé, en prison, ils continuent de “violer le droit à santé ».

Gretel Gómez, de l’Association des victimes d’avril, a indiqué qu’elle prenait des mesures avec des organisations internationales, telles que la Croix-Rouge internationale, pour exposer les conditions de santé dans lesquelles se trouvent les prisonniers politiques, et qu’ils seraient très vulnérables si le virus atteignait le Pays.

Dans le protocole “prévention et réponse” contre le risque de coronavirus, la Minsa ne fait aucune mention du plan destiné aux établissements pénitentiaires ou aux écoles, et expose plutôt ses “calculs” de décès faisant plus de 800 victimes et plus de 32 mille personnes touchées, tout cela dans un cas où la maladie est installée au Nicaragua.