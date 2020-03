Les prisons restreignent l’accès et les visites dans toutes les prisons d’État | La politique

Le Secrétariat général des établissements pénitentiaires a étendu à tous les centres dépendant de l’administration d’État les restrictions de visites et d’accès qu’il avait déjà appliquées dans les zones les plus touchées par le coronavirus, avec des mesures telles que la suspension du “vis a vis” et communications qui ne sont pas dans un salon.

Cela a été signalé ce jeudi par le Secrétariat général, qui a pris la décision conformément au Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires (CCAES) du ministère de la Santé et qui n’affectent pas les prisons de Catalogne, qui a transféré cette compétence.