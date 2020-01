Les prix d’achat de logements ont doublé dans de nombreuses régions d’Allemagne depuis 2009, en particulier dans les grandes villes, et une baisse à court terme n’est pas attendue, bien que cela soit possible à partir de 2022.

La hausse des prix des logements depuis 2009 a été de cent pour cent dans certaines villes comme Berlin, Francfort, Hambourg, Cologne et Düsseldorf et à Munich, beaucoup plus forte, 150%.