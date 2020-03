Les prix des œufs montent en flèche en raison de la panique provoquée par la propagation du coronavirus

Ce que vous devez savoir sur le papier hygiénique 1:29

New York (. Business) – Les Américains amassent des œufs pendant la crise à cause de la propagation du nouveau coronavirus, car ils cuisinent davantage à la maison. Cela entraîne des pénuries d’approvisionnement et une augmentation des prix dans certains supermarchés.

Les ventes d’oeufs ont augmenté de 44% pour la semaine se terminant le 14 mars par rapport à l’année précédente, selon les dernières données de Nielsen. Walmart et d’autres grandes épiceries ont imposé des limites à l’achat d’oeufs, de produits de nettoyage et de marchandises en forte demande ces derniers jours.

“Les consommateurs achètent dans la panique et, comme nous le voyons avant une tempête de neige, ils achètent l’essentiel (lait, pain, papier hygiénique et œufs). Sauf, évidemment, que cela se fait à l’échelle nationale et pour une période beaucoup plus longue “, a déclaré Brian Moscogiuri, directeur et analyste du marché des œufs chez Urner Barry, une société d’études de marché des matières premières.

Les détaillants commandent jusqu’à six fois leur volume normal d’œufs et ont épuisé l’offre que les producteurs commençaient à construire pour Pâques, a-t-il déclaré. “Les fournisseurs ont payé des primes importantes pour assurer les frais.”

Les prix de gros des œufs ont augmenté de 180% depuis début mars, selon Urner Barry, qui publie une référence quotidienne pour l’industrie.

“Les prix de gros des œufs en coquille ont augmenté brusquement au cours de la semaine”, a déclaré vendredi le ministère de l’Agriculture dans son rapport hebdomadaire. Les entreprises avaient du mal à «conserver suffisamment de stocks pour répondre à un niveau plus élevé de la demande des consommateurs».

Le président de Grocery Outlet, Robert Sheedy, a noté la flambée des prix des œufs lors d’un appel avec des analystes mardi.

Lorsque les prix des fournisseurs augmentent, les supermarchés sont confrontés à deux options: répercuter les coûts sur les consommateurs ou tirer le meilleur parti des bénéfices. Ils font les deux.

“En raison de l’offre limitée et de la demande plus élevée que d’habitude, nos fournisseurs ont augmenté leurs prix sur les œufs”, indique un panneau affiché chez Stop & Shop à Boston. “En conséquence, ils pourront voir des prix plus élevés à partir du samedi 21 mars, ainsi que d’éventuelles ruptures d’approvisionnement.”

Dennis Curtin, un porte-parole de Weis Markets dans le nord-est, a déclaré que l’épicerie a pris “des mesures de prix limitées jusqu’à présent”. Les fournisseurs ont informé l’entreprise que les prix des œufs avaient augmenté.

Les prix des œufs ont augmenté de 14% dans les magasins Morton Williams à New York. L’entreprise est frustrée de devoir payer le double des œufs de ses fournisseurs pendant la crise.

“Il est inadmissible que l’industrie des œufs ait doublé ses prix en raison de l’augmentation de la demande. Il frappe le plus durement les New-Yorkais à faible revenu, car beaucoup ont perdu leur emploi dans les restaurants et les hôtels », a déclaré Avi Kaner, porte-parole de Morton Williams.

