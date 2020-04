Les problèmes d’aller travailler avec son véhicule privé pendant la pandémie | Moteur

Le retour, depuis lundi, à l’activité des secteurs industriels et de construction non essentiels a généré une augmentation du trafic de véhicules privés sur les routes qui, en cas d’accident, pourraient entraîner des maux de tête pour le conducteur.

Soit parce qu’il y a une mauvaise communication avec le lieu de travail, soit parce que la recommandation du gouvernement d’éviter les contagions dans les transports publics est suivie, ils sont beaucoup qui doivent recourir à leur véhicule privé.

S’ils subissent un accident, ils seront normalement assisté par une grue -leur activité n’a pas été limitée car elle est considérée comme essentielle-, mais ils constateront que Votre atelier de confiance est fermé.

Selon le décret d’état d’alerte du 14 mars du COVID-19, l’ouverture au public de locaux et d’établissements autres que l’alimentation, les pharmacies, les opticiens, l’orthopédie, la presse et la papeterie, les stations-service, les buralistes, les équipements sont suspendus. technologies et télécommunications, aliments pour animaux de compagnie, commerce par Internet, téléphone ou correspondance, nettoyeurs à sec et blanchisseries.

LES ATELIERS NE PEUVENT RÉPARER QUE DES VÉHICULES À SERVICES ESSENTIELS

Par conséquent, les ateliers ne peuvent pas servir le public, qui est confiné à son domicile jusqu’à nouvel ordre et ne peut sortir que pour les nécessités de base, aller au travail, dans les centres de santé, pour soigner les personnes âgées, pour les entités financières et d’assurance, ou pour promenez vos animaux de compagnie.

Les ateliers sont ainsi depuis le 14 mars – ce qui les a obligés à déposer des dossiers sur la réglementation du travail temporaire (ERTE) pour cause de force majeure – et ils continueront comme ça, car rien n’a changé depuis lundi avec la fin du “hibernation” de certaines activités économiques, ont rappelé Efe de l’association patronale des concessionnaires automobiles Faconauto.

Il n’est servi que par téléphones d’urgence qu’ils ont permis des ateliers, des pannes et l’entretien de véhicules pour les organismes et forces de sécurité, de santé, de transport et d’agriculture de l’État.

O CAN LA GRUE PEUT-ELLE PRENDRE VOTRE VOITURE SI VOUS SOUFFREZ D’UN TRAJET DE PERCANCE?

Cela signifie que si vous vous rendez au travail ou en revenez, vous avez une éruption (une crevaison peut être réparée avec les kits qui équipent les voitures) ou un accident Vous bénéficierez d’une assistance routière, mais aucun atelier ne la réparera.

Comme Efe l’a assuré au coordinateur du réseau des sociétés d’aide routière (Reac) et association Add-Cranes, Emilio Domínguez, la grue le transférera dans ses champs en attendant la réouverture des ateliers ou pour ceux qui acceptent de les conserver jusqu’à ce qu’ils puissent à nouveau servir le grand public.

LES GRUES DEMANDENT AU GOUVERNEMENT DE POUVOIR ACCUEILLIR UN ERTE, EN TANT QUE CONCESSIONNAIRES OU STATIONS DE GAZ

Cette situation anormale, associée à la baisse du trafic, est à l’origine de sociétés de grue (il y en a mille en Espagne et ils ajoutent une flotte de 10 000 unités pour le transport de véhicules légers et lourds) pour exiger que le gouvernement leur permettre de se qualifier pour un ERTE afin de ne pas licencier vos ouvriers.

Selon la Direction générale de la circulation (DGT), le dimanche de Pâques dernier, 106 118 véhicules ont circulé, contre 1,2 million un an plus tôt. La moitié étaient des camions et les déplacements des passagers ont diminué de 95%.

À cette descente, Domínguez ajoute que le le taux d’accidents a chuté de plus de 76%, ce qui a conduit une entreprise de 44 grues à ne réaliser que 11 services avec lesquels elle ne couvre pas les coûts.

Domínguez regrette la absence de réponse du ministère du Travail afin que le secteur puisse accepter un ERTE et éviter ainsi la “catastrophe” que dans certaines régions d’Espagne ils sont approuvés et dans d’autres ils ne reçoivent que le silence administratif, quand ils sont des sociétés de services et d’aide et non de transport (cette dernière considération cela les rend indispensables et rend difficile leur éligibilité à un ERTE).

En échange, ils proposent au ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain que les entreprises de 5 grues en gardent une fonctionnant 24h / 24, un chiffre qui passerait à 2 si la flotte est supérieure à 5 véhicules, selon Emilio Domínguez, qui précise qu’en ensemble, quelque 700 seraient opérationnels (entre 7 et 8% du total).

LE GOUVERNEMENT CONÇOIT AVEC LES ATELIERS UNE APPLICATION POUR RECHERCHER DES SERVICES D’URGENCE

Parallèlement, la confédération des ateliers CEETRA et la fédération des professionnels de l’automobile CONEPA collaborent avec le ministère des Transports pour préparer un carte interactive faciliter la recherche d’ateliers pour les services d’urgence.

La chaîne de maintenance Norauto propose en 21 points en Espagne, également au grand public, un service de livraison et d’installation (gratuit pour les travailleurs essentiels) de batteries.

Il a déjà fourni plus de 800 services, dont 32% à des responsables de l’application des lois et du personnel de santé.