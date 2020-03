Les professionnels de santé créent le Comité Scientifique Multidisciplinaire pour mettre leurs connaissances au service de l’Etat et des citoyens dans le cadre de Covid-19

Quatorze professionnels de la santé nicaraguayens ont été créés en tant que comité scientifique multidisciplinaire pour lutter contre le coronavirus. Le groupe est composé de médecins, médecins, épidémiologistes, pédiatres, gynécologues, pneumologues et autres spécialistes de la santé qui, avec des experts en éducation et en psychologie, espèrent mettre leurs connaissances, leur expérience et leurs recommandations médicales au service de l’administration Daniel Ortega. et les citoyens en général.

Lire aussi: Les associations médicales appellent à protéger le personnel médical, à soutenir l’isolement social et à se placer aux commandes de la Minsa

Les médecins expriment dans leur première déclaration publiée ce vendredi 27 mars que “la solidarité et la volonté d’aller toujours de l’avant” sont la force des Nicaraguayens, c’est pourquoi ils disent qu ‘”ensemble et ensemble nous pouvons et devons faire face à cette situation difficile”.

Parmi les professionnels de la santé, qui composent le Comité scientifique multidisciplinaire, se trouve le Dr Carlos Quant, infectologue; Dre María Jesús Longsword, pédiatre et épidémiologiste; Dr Jorge Iván Miranda, pneumologue et interniste; Dr Leonel Argüello, épidémiologiste; Fernando Mora, néonatologiste; Javier Barreto, psychologue; Melba Castillo, éducatrice, entre autres.

L’unité médicale nicaraguayenne exhorte tous les secteurs du pays, conjointement, à se conformer aux recommandations de l’OMS et de l’OPS

Lire aussi: L’unité médicale nicaraguayenne exhorte tous les secteurs du pays à se conformer strictement aux recommandations de l’OMS et de l’OPS

Adoptez également fermement son rôle de prévention et de contrôle de l’apparition d’un plus grand nombre de personnes affectées et de l’augmentation des décès dus au COVID-19. Selon les prévisions épidémiologiques, ce qui se passe dans le monde se produira au Nicaragua.

De même, coordonner immédiatement avec tous les secteurs de la nation, la société civile, les entreprises privées, les églises et les organisations non gouvernementales, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de réaction rapide pour faire face conjointement au problème, afin de réduire la propagation de COVID-19 et atténuer son impact sur la vie humaine.

Lisez aussi: Pourquoi la Minsa n’a-t-elle pas publié le comportement de la pneumonie au cours des deux dernières semaines? Les spécialistes avertissent que le manque d’informations n’est pas recommandé

Appliquer les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les fermetures de frontières, la détection précoce des patients et leur isolement, la mise en quarantaine des personnes entrant dans le pays, les soins prioritaires pour les plus vulnérables, ainsi que l’éloignement social, (laisser de la maison que dans le besoin et en prenant des mesures pour éviter les foules), ce qui s’est avéré être une stratégie efficace.

La quarantaine

La fermeture des établissements d’enseignement de tous niveaux est essentielle. Les enfants, les adolescents et les jeunes en déplacement et dans les centres eux-mêmes courent un risque élevé d’être infectés et d’infecter d’autres personnes. Mettre en place un canal de communication transparent et véridique fournissant des informations claires sur les ressources dont le pays dispose pour faire face à l’épidémie, afin de dialoguer entre tous et d’améliorer notre capacité d’adaptation et de protection.

Les informations incomplètes ou leur absence contribuent à générer de la colère, de la méfiance, de l’insécurité et de la confusion. “Des informations opportunes et fondées sur des preuves sont le meilleur vaccin contre les rumeurs et la désinformation”, selon les mots du Directeur adjoint de l’OPS.

Le respect de la dignité des personnes

Le respect de la dignité des personnes est une obligation pour l’État et les citoyens, en évitant les signaux, la stigmatisation sociale et la discrimination. Le non-respect peut nuire aux personnes atteintes de la maladie, à leurs soignants, à leur famille et à la communauté.

Le gouvernement doit garantir l’équipement de protection individuelle et la formation à son utilisation à tous les personnels de santé afin d’éviter les infections associées dans les soins de santé. Étant donné que la pandémie affecte l’économie familiale, des mesures de secours devraient être mises en œuvre pour population vulnérable, entre autres, que les services de base (eau, électricité, collecte des ordures, communication et Internet) doivent continuer à atteindre la population, mettant en œuvre des mécanismes qui facilitent le paiement et établissent des délais de grâce pour les dettes. Nous ne pouvons pas oublier que la nutrition et la prestation des soins de santé sont des éléments fondamentaux.