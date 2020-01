Les puissants de Davos rendent visite au monde des aveugles | Mexique | Édition Amérique

Rocío, Ale et Jesús font partie d’un groupe de huit Mexicains aveugles qui étaient au Forum de Davos et ont accompagné pendant près d’une centaine de participants dans une expérience de troubles sensoriels, qui ont vécu un dîner dans le plus complet L’obscurité au sommet d’une montagne.

“Quand l’année dernière, ils m’ont dit que je voyagerais en Suisse, je ne pouvais pas y croire et j’ai essayé de vivre intensément comme si je ne reviendrais jamais, mais me revoilà”, explique Alejandra Rivera, qui pour la deuxième année a été l’une des “guides” de dîners organisés par la Fondation “Eyes that Feel” à l’invitation du Forum économique mondial.