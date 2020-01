Les Pumas de l’entraîneur espagnol Míchel dévoileront leur leadership de la Clausura du football mexicain, samedi prochain contre Santos Laguna, dans l’un des matchs les plus attendus de la quatrième journée du championnat qui débutera ce vendredi.

Avec deux victoires, un nul et sept unités, les Pumas sont la meilleure équipe de départ du tournoi et vont le prouver à Santos, qui malgré une victoire et deux revers en début de saison, est candidat à la qualification à la ligue.