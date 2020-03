Les quartiers où il y a une pénurie d’eau sont les plus vulnérables au coronavirus

L’une des recommandations fondamentales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour éviter la propagation du coronavirus est le lavage constant des mains. Cependant, divers quartiers de Managua ne sont pas en mesure de répondre à cette recommandation, car ce qui manque le plus dans les maisons, c’est l’eau potable, qui représente une grande menace pour la santé publique.

Josefa Mendoza, résidente de Villa Venezuela, district sept de Managua, est mère de deux filles. Il est venu vivre dans la ville il y a deux mois et bien que la personne qui a loué la maison dans laquelle il vit maintenant l’a averti de l’absence du liquide vital “pendant quelques jours”, il n’a jamais imaginé que le problème était beaucoup plus grave. Au moins sur sa plate-forme, l’eau passe parfois plus de 24 heures et lorsqu’elle parvient à arriver, elle ne reste que 15 ou 30 minutes.

«Le pire, c’est que l’eau n’est pas assez forte pour dire que nous allons remplir plusieurs seaux, avec des coûts que nous pouvons accumuler pour boire. À plusieurs reprises, j’ai dû me rendre dans le quartier des Laureles Norte, où ma mère vit pour laver les filles et aussi pour laver les vêtements. Nous vivons dans l’anxiété, principalement à cause de tant de maladies qui se sont déclenchées », explique la femme.

Lire aussi: La pandémie de Covid-19 génère au Nicaragua plus d’un million d’interactions sur les réseaux sociaux, selon une étude

Mendoza dit que pendant les deux mois qu’il a vécu à Villa Venezuela, ses deux filles ont été malades de la grippe et de la toux à plus de trois reprises, en raison de la quantité de poussière qui s’accumule dans la maison.

«Je ne peux pas nettoyer tous les jours car il n’y a pas d’eau ou pour laver le gant de toilette, encore moins pour apaiser la poussière du front, maintenant avec ce coronavirus nous vivons inquiet car si jamais il pénètre dans le pays, je ne sais pas comment nous allons laver notre Serrer la main immédiatement, les autorités devraient agir et réfléchir davantage à nous, nous voulons une réponse avant qu’il ne soit trop tard “, explique Mendoza.

L’ancienne présidente exécutive de la Société nicaraguayenne des aqueducs et des égouts (Enacal), Ruth Herrrera, reconnaît que le fait de ne pas avoir accès à l’eau potable ou de l’avoir de façon irrégulière, comme cela se produit dans la plupart des quartiers de Managua et des communautés du corridor sec du Le pays accroît la vulnérabilité des familles à la pandémie de coronavirus, car l’une des principales recommandations est le lavage constant des mains à l’eau et au savon.

Selon Herrera, la population qui n’a pas accès à l’eau potable est plus exposée, car “à l’heure actuelle, l’eau est l’outil, c’est l’arme dont vous disposez pour vous défendre contre ce virus et tout autre qui pourrait venir”.

Pendant l’administration de Herrera, entre 2007 et 2010, au moins 30 pour cent des quartiers et des zones entourant Managua ont eu des difficultés à accéder au liquide. Cependant, l’ancien fonctionnaire a déclaré qu’au cours des dernières années, ce problème s’est aggravé, car elle connaissait des zones qui n’avaient auparavant aucun obstacle à l’accès à l’eau et le font désormais.

Antonio Mora, 55 ans, également résident de Villa Venezuela, dit qu’à plusieurs reprises ils ont signalé le problème à la société nicaraguayenne d’aqueduc et d’égout, mais ne leur ont jamais donné de réponse.

La presse / Roberto Fonseca

«Les recettes arrivent toujours à l’heure, chez moi elles sortent de 150 et 200 cordobas, mais nous passons des jours sans eau, nous vivons en prenant soin du peu que nous collectons, car notre priorité est d’avoir à boire et à cuisiner, il sera difficile de s’accumuler aussi pour le lavage des mains avec ce virus, à moins qu’Enacal ne veuille nous envoyer l’eau plus longtemps, car ici à Villa Venezuela certaines maisons en ont et d’autres pas, nous ne savons pas vraiment quel est le problème “, explique Mora.

Lire aussi: l’Amérique centrale rapporte 73 personnes infectées par un coronavirus. Ce sont les pays touchés

Verónica Bermúdez, de Villa Flor Norte dans le même district, a également exprimé sa préoccupation, bien que dans son quartier, l’eau ne disparaisse que quelques heures, ils doivent se lever tôt pour remplir les barils.

«A 7 heures du matin, nous n’avons plus d’eau, nous devons nous lever tôt, normalement elle revient à 4 heures de l’après-midi, mais il y a des jours où ça arrive jusqu’à 9 heures du soir ou plus tard, donc on ne peut pas se faire confiance, j’espère “Que cette pandémie fasse réagir les autorités et prenne en compte que l’eau est la chose la plus importante pour pouvoir la combattre, car il faut se désinfecter et se laver les mains, en particulier celles des enfants et des personnes âgées”, souligne-t-il.

La pandémie a touché le monde et, dans le cas de l’Amérique centrale, du Guatemala, du Honduras, du Costa Rica et du Panama, ont déjà signalé des cas confirmés, seuls El Salvador et le Nicaragua affirment n’avoir aucun cas de convoitise 19. Cependant, le gouvernement nicaraguayen n’a pas aucune mesure préventive n’a été prise, comme l’ont fait d’autres pays.

Cela peut vous intéresser: Achats compulsifs et pénurie de produits d’hygiène. Les Nicaraguayens sous hystérie collective pour coronavirus?

Pendant la saison sèche, il y a de nombreuses plaintes de populations qui n’ont pas accès à l’eau potable, donc Herrera recommande que les gens poursuivent les autorités pour donner des réponses concrètes à la pénurie; ils sont dans leurs droits.

L’épidémiologiste, Leonel Argüello, explique que “le lavage des mains sauve des vies”, donc la population doit le faire. Dans les endroits où il n’y a pas d’eau, la recommandation est de rechercher des bouteilles de soda, de les remplir d’eau et de les arranger pour le lavage des mains, ils peuvent même les mettre au soleil pour améliorer la qualité de l’eau.