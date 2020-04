Les quatre phases du plan de désescalade présenté par Pedro Sánchez | Couverture

Le Premier ministre, Pedro Sánchez, a présenté mardi le plan de désescalade des coronavirus qui est structuré en quatre phases, après quoi, si tout se passe bien, le pays pourrait entrer fin juin dans une phase de “nouvelle normalité”.

Le soi-disant << Plan de transition vers une nouvelle normalité >> sera appliqué progressivement, asymétriquement et en coordination, et aura la province ou l’île comme référence territoriale, avec des limitations de mobilité entre elles jusqu’à la fin du processus.

Les quatre phases de transition vers la nouvelle normalité prévues dans le plan approuvé ce mardi par le Conseil des ministres auront une durée minimale de deux semaines, qui est la période d’incubation du virus, c’est pourquoi, dans le meilleur des cas, le plan aura une durée minimale de six semaines.

Ce sont les quatre phases du plan:

– “Phase 0” ou phase de préparation de transition. C’est la phase actuelle dans laquelle, en plus des mesures de secours communes à l’ensemble du pays, comme les départs réglementés d’enfants de moins de 14 ans depuis dimanche dernier, ou ceux prévus pour samedi prochain, le jour où ils pourront sortir pour se promener ou faire du sport individuellement, “de petites lacunes dans l’activité économique vont s’ouvrir”.

A titre d’exemples, le président a cité l’ouverture de locaux sur rendez-vous pour un service client individuel; celui des restaurants pour emporter de la nourriture à la maison sans consommation dans les locaux; l’ouverture de séances d’entraînement individuelles pour les athlètes professionnels et fédérés; et la formation de base des ligues professionnelles.

– “Phase 1” ou initiale. Il sera permis dans chaque espace territorial défini, en principe la province, le démarrage partiel de certaines activités, comme les petites entreprises aux conditions de sécurité strictes; en restauration, l’ouverture de terrasses avec une limitation de 30% d’occupation; dans l’hôtellerie, l’ouverture d’hôtels et d’hébergement touristique hors espaces communs et aussi avec certaines restrictions.

Dans cette phase, un calendrier préférentiel pour les plus de 65 ans sera inclus; Dans le secteur agroalimentaire et de la pêche, les activités qui ont maintenu les restrictions reprendront; les lieux de culte peuvent ouvrir en limitant leur capacité à un tiers; Dans le domaine sportif, l’ouverture de centres performants est envisagée et la formation dans les ligues professionnelles sera autorisée.

– “Phase 2” ou intermédiaire. L’espace intérieur des locaux sera ouvert avec une occupation d’un tiers de la capacité et des garanties de séparation des tables; Bien que l’année scolaire ne commence qu’en septembre, les centres éducatifs seront rouverts pour des activités de renforcement, afin de garantir que les enfants de moins de 6 ans puissent y assister si les deux parents doivent travailler en personne et pour Ebau.

La reprise de la pêche et de la chasse sportive est prévue; l’ouverture de cinémas et de théâtres d’une capacité limitée à un tiers; Des visites de monuments ou d’expositions d’une troisième capacité seront possibles; des lieux de culte d’une capacité de 50%; des spectacles et des spectacles de moins de 50 personnes dans des lieux fermés avec une troisième capacité et, s’il est en plein air, avec moins de 400 personnes et tous assis.

– “Phase 3” ou avancé. La mobilité générale sera assouplie, bien que l’utilisation du masque à l’extérieur du domicile et dans les transports publics soit recommandée. La capacité sera limitée à 50% et à une distance minimale de deux mètres dans la zone commerciale; les restrictions sur la capacité et l’occupation des restaurants seront assouplies, bien que des conditions strictes de séparation entre le public soient maintenues.