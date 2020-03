Les raisons pour lesquelles les femmes reprendront la rue sur 8M | En vedette

La violence machiste, la précarité, la dalle de soins, le manque de sécurité et de liberté dans l’expérience de la sexualité et du plaisir et l’écart de salaire et de pension seront les protagonistes de la Journée internationale de la femme, au cours de laquelle dénoncera à nouveau que l’inégalité menace gravement plus de la moitié de la population.

Le mouvement féministe espagnol a articulé les manifestations du 8M de 2020 autour de quatre axes principaux de justification: violence, corps, frontières et économie. Un accent particulier sera mis sur la discrimination intersectionnelle subie par les femmes migrantes, racialisées, pauvres et celles qui appartiennent au collectif LGTBI, en particulier les trans.

“Nos vies continuent d’être marquées par des inégalités, par des violences sexistes, par la précarité, par des cisheteronorma, par des processus d’exclusion dérivés de nos emplois, par l’expulsion de nos foyers, par le racisme et la non-coresponsabilité des hommes ou de l’État dans les soins », résume la Commission 8M de Madrid.

Voici quelques-unes des raisons qui pousseront les femmes – et les hommes – à manifester dans les différentes villes espagnoles dimanche prochain:

– Violence de genre: depuis 2003, 1 046 femmes ont été tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires. Au cours des six dernières années, 286 enfants sont devenus orphelins à la suite de ces crimes et 35 enfants ont été tués par leurs parents ou les partenaires de leur mère.

Depuis que la loi complète contre la violence sexiste existe, plus de 1,4 million de femmes ont signalé des sévices.

Selon la CEI, sept Espagnols sur dix estiment qu’il reste encore beaucoup à faire dans la lutte contre les violences sexistes.

– Violence sexuelle: en 2019, 15 338 délits sexuels ont été signalés, 42 par jour, et 1 878 viols, ce qui signifie qu’une femme signale une agression sexuelle toutes les cinq heures en Espagne. Mardi, le gouvernement approuvera en conseil ministériel le décret de la loi sur la liberté sexuelle et contre les violences sexuelles, l’une des principales revendications du mouvement féministe.

Le féminisme appelle également à mettre un terme à la traite à des fins d’exploitation sexuelle dont sont victimes les femmes et les filles et nécessite une formation et une perspective de genre accrues dans les domaines de la justice, de l’application des lois, des services sociaux et de santé, ainsi que du personnel enseignant.

De même, cela nécessite d’accorder une attention et une protection particulières aux femmes handicapées ou souffrant de maladies mentales, aux migrants et aux demandeurs d’asile qui, lorsqu’ils appartiennent à des groupes vulnérables, subissent davantage de violence.

– Contrôler la vie sexuelle et reproductive, garantie du droit d’interrompre involontairement la grossesse.

– Libre expression de la sexualité, de l’identité et / ou de l’expression du genre.

– Promotion de l’égalité d’éducation. Création d’un sexe affectueux soumis à la fin de la discrimination de l’enfance et des relations inégales.

– Défense des droits des femmes migrantes. Défense des droits des femmes soignantes et employées de maison. Défense des droits des femmes rurales.

– Mettre fin à l’insécurité de l’emploi. L’écart salarial est de 22% en Espagne et celui des retraites s’élève à 34%. Le taux de chômage y est plus élevé, tout comme l’emploi temporaire.

– Exigence de coresponsabilité, tant des hommes que de l’Etat. Les femmes sont celles qui soutiennent principalement les tâches de soins: l’UGT dénonce que le travail domestique et les soins sont un “esclavage tangible” qui, s’il était rémunéré, représenterait 30% des emplois du pays et 15% du PIB .

90% des personnes qui quittent leur emploi pour prendre soin d’un membre de leur famille à charge sont des femmes, le même chiffre qui demande un congé pour soins familiaux. 95% des personnes employées à temps partiel pour les soins familiaux sont également des femmes.

– Fin de la dictature du canon esthétique, défense de la diversité.

– Exigence d’un modèle de consommation plus durable et respectueux de la planète.