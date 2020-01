Les Redsticks en Argentine pour préparer les Jeux de Tokyo 2020 | Sports pratiques

Le sÉlection espagnole de hockey sur gazon féminin est prêt à affronter sa deuxième concentration de l’année pour préparer le Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui les reprendra Mar del Plata (Argentine), du 21 janvier au 2 février, et dans lequel ils joueront quatre amis devant l’équipe locale.

Pour cette étape dans le pays sud-américain, le sélectionneur national Adrian Lock a cité 22 internationaux Parmi lesquels se distingue Júlia Strappato. Le joueur de CD Terrassa, élu meilleur joueur du dernier Championnat d’Europe des moins de 21 ans, dont l’Espagne a été proclamée championne, pourrait débuter avec l’absolu.

Pour sa part, Clara Ycart (CD Terrassa) et Cristina Guinée (Junior) sont faibles en raison de blessures pour cette série de matches amicaux en Argentine, qui se jouera ensuite 25, 26, 28 et 29 au stade panaméricain contre l’équipe dirigée par Carlos Retegui et qui est encadrée dans le même groupe que l’Espagne à Tokyo 2020.

Appeler

Tel que rapporté par la Fédération royale espagnole de hockey (RFEH), les 22 appelés par Adrian Lock sont les suivants:

1. Berta Bonastre (Club Egara)

2. Carmen Cano (Country Club)

3. Begoña García (Country Club)

4. Melani García (RC Polo)

5. Xantal Giné (RC Polo)

6. Belén Iglesias (Country Club)

7. Lucía Jiménez (SPV Complutense)

8. María López (Country Club)

9. Alicia Magaz (Country Club)

10. Candela Mejías (Country Club)

11. Georgina Oliva (Junior FC)

12. Lara Pampin (Complutense SPV)

13. Beatriz Pérez (Country Club)

14. Carlota Petchame (Junior FC)

15. Júlia Pons (CD Terrassa)

16. Lola Riera (Complutense SPV)

17. Mª Ángeles Ruiz (Country Club)

18. Carola Salvatella (Club Egara)

19. Marta Segú (RC Polo)

20. Júlia Strappato (CD Terrassa)

21. Alejandra Torres-Quevedo (Country Club)

22. María Tost (Club Egara).

Salle de hockey européenne

Alors que le #RedSticks Ils sont en Argentine pour préparer les Jeux Olympiques, l’équipe de hockey espagnole absolue Vous connaissez déjà les douze joueurs qui voyageront Bratislava pour jouer de 24 à 26 Eurohockey en salle.

Dans l’épreuve continentale, qui aura lieu dans le Dom Sportu de la capitale slovaque, l’équipe nationale sera mesurée à Danemark, Slovénie, Finlande, Irlande, Portugal et l’équipe hôte à la recherche d’un triomphe qui lui permet de monter en catégorie.

Les douze convoqués par Jordi Alastrue ils sont:

1. Berta Agulló (SPV Complutense)

2. Patricia Álvarez (Complutense SPV)

3. Clara Badía (Mannheimer-Allemagne)

4. Laura Barrios (Country Club)

5. Ana Calvo (Complutense SPV)

6. Estel Forte (CD Terrassa)

7. Amparo Gil (Country Club)

8. Marta Grau (Junior FC)

9. Anna Gil (Junior FC)

10. Rocío Gutiérrez (Country Club)

11. Mariona Serrahima (Junior FC)

12. María Tello (Country Club)

Le @AbsolutaFem de Hockey Sala, se rend déjà à Bratislava avec ses 12 appels pour le différend EuroHockey Indoor #RedSticks https://t.co/FT8TGGlvKf pic.twitter.com/CVvo4kityY

– RFEH (@rfe_hockey) 21 janvier 2020

practicodeporte@efe.com