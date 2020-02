Les Redsticks remportent le premier assaut contre la Nouvelle-Zélande dans la FIH | Sports pratiques

La Équipe espagnole de hockey sur gazon masculin a ajouté ce samedi sa deuxième victoire dans la FIH Pro League 2020, après avoir gagné à domicile Nouvelle Zélande (1-4), lors de la première rencontre prévue entre les deux équipes nationales ce week-end.

Après un début où les actions offensives n’étaient pas parfois traduites ou des approches dangereuses, un internat de Roc Oliva s’est terminé avec le but du joueur catalan, qui a ouvert le score (0-1, minute 12), rapporte la Fédération royale espagnole de hockey (RFEH).

Albert Beltrán, élu MVP

Cet avantage a permis à l’Espagne de mieux se positionner sur la piste bleue Christchurch. Un scénario qui a vu, à la suite d’un bon travail hispanique, est venu la deuxième entrée. Albert Beltrán Il était chargé d’atteindre le but rival et de mettre le crash sur la bonne voie (0-2, Minute 23).

Un double avantage visiteur avec lequel le reste a été surmonté. L’océanique a tenté de réagir, ce qui a en premier lieu ajouté son premier corner de pénalité en faveur. Mario Garin, dans une intervention extraordinaire, a sauvé ce qui semblait être le premier pour les locaux.

Cependant, à la prochaine occasion de cette même action, Kane Russell a envoyé le ballon dans le but du gardien cantabrique (1-2, 42 minutes). Mais presque sans temps pour le célébrer et quelques secondes plus tard, encore une fois Beltrán, désigné plus tard comme le meilleur joueur du match, a de nouveau été précis dans un coup sûr qui signifiait le troisième but des RedSticks (1-3, Minute 42).

Coup dur pour la Nouvelle-Zélande, qui a cédé la place à l’équipe dirigée par Fred Soyez beaucoup plus confortable même sur le terrain. De cette façon, déjà dans le partiel final, Pau brûlé, lancé à partir de la pénalité, a mis la quatrième des robes aujourd’hui en rouge, certifiant ainsi la deuxième triomphe hispanique dans cette compétition (1-4, Minute 51).

Demain, dimanche, le deuxième confrontation entre les deux sélections sur le stade de hockey Nga Puna Wai.

