Les réfugiés et les migrants détenus “devraient être libérés sans délai”

En raison de la crise que le monde traverse en raison de la propagation de COVID-19, les agences des Nations Unies telles que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation mondiale des migrations (OIM), l’agence pour Les réfugiés (HCR) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont appelé à la libération des migrants et des réfugiés détenus dans des centres de détention.

Le texte faisait référence aux centres formels et informels de ce type, qui maintiennent des conditions malsaines et surpeuplées

A travers un appel à la presse conjoint, ils indiquent que la situation de ces personnes “est particulièrement préoccupante”.

“Compte tenu des conséquences mortelles d’une épidémie de COVID-19, ils devraient être libérés sans délai. Les enfants migrants et leurs familles, ainsi que ceux qui sont détenus sans base légale suffisante, doivent être libérés immédiatement “, a ajouté le texte.

Lire aussi: Coronavirus en Equateur: le drame de Guayaquil, qui fait plus de morts par covid-19 que des pays entiers et se bat contre la montre pour leur offrir un enterrement décent

La déclaration conjointe ajoute également que ceux qui ont été déplacés de force courent le plus grand risque. Même les autorités ajoutent que les endroits où de nombreux migrants et réfugiés se trouvent ont des systèmes de santé surchargés et sous-capacités.

“Beaucoup vivent dans des camps, des campements, des logements de fortune ou des centres d’accueil qui sont déjà surpeuplés, où ils n’ont pas un accès adéquat aux services de santé, à l’eau potable et à l’assainissement”, disent-ils.

De plus, il précise que ce sont des personnes exposées à l’exclusion et à la discrimination, encore plus si elles n’ont pas de papiers.

Les autorités ont également appelé les migrants et les réfugiés “à garantir l’égalité d’accès aux services de santé et à être inclus efficacement dans les réponses nationales à COVID-19”.

Cela peut vous intéresser: Cuba ferme complètement ses frontières

“Les États pourraient avoir besoin d’un soutien financier supplémentaire. C’est là que les institutions financières mondiales peuvent jouer un rôle de premier plan dans la disponibilité des fonds “, ajoutent-ils.

Le texte appelle également à gérer les restrictions aux frontières tout en respectant et en protégeant les droits de l’homme et les normes de protection des réfugiés.

Enfin, ils disent que “puisque COVID-19 représente une menace mondiale pour notre humanité collective, notre objectif principal devrait être de préserver la vie, quel que soit le statut individuel.”