Les réfugiés vénézuéliens rentrent chez eux au milieu de la pandémie de coronavirus

(.) – Les Vénézuéliens qui ont fui leurs foyers vers la Colombie voisine reviennent maintenant dans leur pays.

Alors que la pandémie de coronavirus bloque les vols, les frontières et l’économie de la Colombie, certains migrants vénézuéliens disent qu’ils n’ont pas d’autre choix que de rentrer chez eux, où ils pourraient faire face à une pire dévastation économique et à la destruction des infrastructures de santé.

Lundi, le virus mortel a tué 46 personnes et infecté 1 579 personnes en Colombie, qui est en quarantaine à l’échelle nationale et qui devrait prendre fin le 26 avril.

“Nous voulons que ces jours, qui vont changer la vie quotidienne, qui vont changer notre vie ordinaire, servent à protéger ceux qui en ont le plus besoin”, a déclaré le président de la Colombie, Iván Duque, lorsqu’il a annoncé la mise en quarantaine. Les résidents les plus vulnérables du pays, a-t-il dit, recevront un soutien de l’État.

Mais bon nombre des 1,6 million de Vénézuéliens du pays ne peuvent pas accéder à l’aide. Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, près de 60% des Vénézuéliens en Colombie ne se sont pas enregistrés auprès du gouvernement et ne peuvent donc pas accéder aux services vitaux. Ceux qui font des petits boulots trouvent que leur seul revenu est épuisé, et certains sont si désespérés qu’ils ramassent leurs quelques biens et entament à pied le long et pénible voyage de retour.

Yormedis Quevedo, 21 ans, travaillait dans un café de la capitale colombienne Bogotá pendant environ trois mois avant que le virus n’atteigne le pays. Après le ralentissement de l’entreprise, elle a été licenciée.

Il y a une semaine, elle et son fils de 2 ans vivaient dans une chambre d’hôtel. Maintenant, ils vivent dans la rue. S’adressant à . par téléphone, Quevedo a déclaré qu’il envisageait de retourner à Caracas, la maison qu’il a quittée il y a plus d’un an. “Je pense à rentrer au Venezuela, mais je n’ai pas d’argent pour partir”, a-t-il dit. “Je ne peux pas marcher à cause de mon fils, mais les rues de Bogotá sont difficiles et je n’ai nulle part où aller.”

“J’ai vendu des sacs. J’ai également fait des adresses de restaurants parce que plusieurs personnes m’ont donné cette opportunité, mais avec la situation qui se produit avec le coronavirus, ce n’est plus la même chose », a déclaré Paul Regales à . en marchant sur le bord d’une route derrière un masque bleu clair.

“S’il n’y a personne dans la rue, comment travaillerons-nous?”, A-t-il dit.

Selon une déclaration de Colombia Migration dimanche, près de 600 Vénézuéliens sont rentrés dans leur pays par le pont international Simón Bolívar dans la ville frontalière de Cúcuta. Plus de 20 bus avec des enfants, des femmes et des hommes ont atteint la frontière avec des “étrangers” qui ont volontairement décidé de partir pour le Venezuela, selon le communiqué. Selon l’agence, sa santé a été vérifiée avant de franchir la frontière.

Mais le Venezuela peut être une destination encore plus dangereuse. Avec le système de santé du pays dans un état d’effondrement et une économie dans une spirale descendante constante, les médecins locaux craignent que le virus n’affecte le Venezuela. Le manque d’eau, de nourriture, d’électricité et de fournitures médicales, combiné à une montée en flèche de l’inflation et à des sanctions américaines écrasantes, ont laissé le pays en grande partie mal préparé à la contagion. Lundi, le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodríguez, a annoncé 165 cas de coronavirus et 7 décès à ce jour sur le VTV.

Samedi, le président Duque a appelé à la solidarité entre les nations voisines. “La Colombie ne peut pas tomber dans la xénophobie ou la stigmatisation des migrants vénézuéliens”, a-t-il déclaré sur Facebook, exhortant le pays à ne pas tourner le dos à ceux qui sont victimes d’une crise politique, et maintenant victimes de la pandémie.

Malgré les défis causés par la propagation du virus, Duque a promis de poursuivre les programmes d’assistance existants pour aider les migrants. Mais la pandémie a fait des ravages économiques locaux et nationaux dans le pays, et les citoyens colombiens ont également besoin d’aide.

«Nous ne pouvons pas payer le loyer; Nous ne payons pas les Colombiens, surtout les Vénézuéliens. Nous avons déjà payé pour la nourriture, nous avons déjà payé pour la naissance, nous avons déjà payé pour le jardin, nous avons déjà payé pour l’école, nous avons déjà donné un emploi », a déclaré mardi le maire de Bogotá, Claudia López.

“Dommage que la seule chose que nous ne puissions couvrir est le loyer”, a-t-il dit, et a demandé au gouvernement national de fournir plus de fonds.

Edyd Briceño, 29 ans, de Maracay, au Venezuela, a déclaré à . par téléphone que depuis que le virus est arrivé, il n’y a eu aucun travail, ce qui rend sa vie déjà difficile encore plus difficile.

Pendant des mois, il a survécu au recyclage d’articles et à la vente de «tinto», du café noir, dans les rues de Bogotá. Aujourd’hui, il se tient aux côtés de Queveda et d’autres, dormant dans la rue, discutant du moment où il devrait retourner à l’endroit qu’il avait autrefois appelé chez lui.

Il n’a pas pu communiquer avec sa famille au Venezuela, mais il espère découvrir comment voyager en bus et éviter le voyage à pied. “J’aimerais que les choses soient différentes, vraiment”, a-t-il dit avec une touche de désespoir dans la voix. “Mais avec ce virus, il ne vous reste plus rien.”

Daniel Silva Fernández de CNNE à Miami a contribué à ce rapport.

