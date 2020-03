Les représentants Mario Díaz-Balart et Ben McAdams sont les premiers membres du Congrès américain. test positif pour le coronavirus

Les États-Unis sont-ils prêts lutter contre le coronavirus? 2:36

(CNN) – Les représentants Mario Díaz-Balart et Ben McAdams sont les premiers membres du Congrès des États-Unis à avoir testé positif pour le coronavirus, un sombre nouvel indicateur de la propagation agressive du virus.

“Samedi soir, le membre du Congrès Díaz-Balart a développé des symptômes tels que fièvre et maux de tête. Il y a peu de temps, vous avez été informé que vous aviez été testé positif pour covid-19 », a déclaré son bureau dans un communiqué de presse mercredi soir.

Le républicain de Floride a déclaré dans un communiqué qu’il “se sent beaucoup mieux” mais a exhorté le public à prendre le virus “très au sérieux”.

“Nous devons continuer à travailler ensemble pour émerger en tant que pays plus fort en ces temps difficiles”, a-t-il déclaré. La déclaration de mercredi n’a pas précisé comment Díaz-Balart a pu contracter la maladie. Il a été le premier législateur à annoncer un test positif.

Plus tard mercredi soir, McAdams, un démocrate de l’Utah, a déclaré que lui aussi avait été diagnostiqué.

“J’ai découvert aujourd’hui que j’avais des résultats positifs”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur Twitter. «Je travaille toujours pour Utahns et je continue de chercher les ressources dont ils ont besoin pendant que je continue de faire mon travail à domicile jusqu’à ce que je sache qu’il est sûr de mettre fin à ma propre quarantaine.»

Cette évolution inquiétante souligne le défi unique auquel les législateurs sont confrontés alors qu’ils tentent tous les deux de lutter contre la propagation du coronavirus aux États-Unis et de prendre des mesures pour empêcher sa propagation au sein du Congrès.

Un assistant républicain a déclaré à CNN que le médecin du Capitole est maintenant en contact avec des membres qui auraient pu être en contact avec Diaz-Balart et McAdams.

“Il travaille avec des membres qui sont en cours d’évaluation … et consulte (les membres) pour identifier avec qui il était en contact”, a déclaré l’aide, se référant au médecin du Capitole. “Puis il s’approche d’eux et leur conseille de mettre en quarantaine.”

Dans une lettre obtenue par CNN, le bureau du médecin traitant indique aux législateurs qu’il “surveille attentivement” les cas de Díaz-Balart et McAdams, et que les deux sont en “bon état”.

“Le bureau a adopté une directive très conservatrice pour identifier les personnes qui pourraient avoir été en contact avec des membres malades au cours de la période précédant les symptômes du 13 mars”, indique la lettre. «Le bureau a également examiné les expositions potentielles des membres du personnel et a évalué d’autres domaines concernant les calendriers des personnes concernées. Le bureau du médecin traitant a identifié les bureaux et les emplacements qui ont été jugés à risque et l’architecte du Capitole les a traités en utilisant des méthodes de nettoyage approuvées par le CDC pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque résiduel pour les autres. »

Les annonces viennent le même jour que le président Donald Trump a signé un ensemble de secours contre les coronavirus qui comprend des dispositions pour des tests gratuits et des licences d’urgence payées alors que le nombre de morts du virus continue d’augmenter et que les gouvernements des États et locaux ils imposent des exigences de distanciation sociale plus agressives.

Mercredi, plus de 8 500 Américains avaient été infectés par un coronavirus, et ce nombre change considérablement toutes les heures.

Avec le nombre de morts aux États-Unis USA Au-dessus de 140, les États ont ordonné davantage de quarantaines. Les employés de l’hôpital fabriquent leurs propres masques ou parfois les portent deux fois. Et les médecins demandent aux gens de rester loin des autres.

Mais la nouvelle de cas dans les salles du Congrès pourrait annuler les affaires législatives sur Capitol Hill, déclenchant une nouvelle vague de mesures de quarantaine auto-imposées par des législateurs qui auraient pu interagir avec Díaz-Balart ou McAdams, qui ont décidé de mettre en quarantaine après participer au vote à la Chambre vendredi.

Manu Raju et Ted Barrett de CNN ont contribué à ce rapport.

.