Les responsables de la ville d’Austin décident de couper la prise à cause du coronavirus – .

South by Southwest est l’une des plus grandes conférences de l’industrie de la technologie et du divertissement qui se tiennent chaque année aux États-Unis.

Des dizaines de milliers de personnes viennent à Austin, au Texas, pour participer – pour écouter des discussions de groupe, entendre des conférenciers invités et bien plus encore.

En raison du coronavirus, cependant, les responsables de la ville d’Austin ont décidé d’annuler le SXSW de cette année, qui devait se dérouler du 13 au 22 mars.

South by Southwest – la conférence sur la technologie, la musique et le cinéma qui se tient chaque année à Austin, au Texas, et qui a attiré plus de 73 000 personnes l’année dernière – est officiellement annulée.

La raison pour laquelle l’événement, qui devait avoir lieu du 13 au 22 mars, a été annulé cette année ne devrait pas surprendre. Les responsables de la ville d’Austin restent préoccupés par la propagation du coronavirus, et une longue déclaration a été publiée expliquant la décision, que vous pouvez lire ci-dessous.

C’est un coup dur pour la ville, où la conférence de l’an dernier a rapporté quelques centaines de millions de dollars. L’annulation a été annoncée lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, au cours de laquelle le maire de la ville, Steve Adler, a ajouté qu’il avait déclaré une “catastrophe locale” à Austin en raison de la propagation continue du virus.

Une déclaration publiée sur le site Web de SXSW se lit comme suit:

La ville d’Austin a annulé les dates de mars pour SXSW et SXSW EDU. SXSW suivra fidèlement les instructions de la ville.

Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous. «Le spectacle doit continuer» est dans notre ADN, et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu. Nous travaillons actuellement sur les ramifications de cette situation sans précédent.

Pas plus tard que mercredi, Austin Public Health a déclaré qu ‘«il n’y a aucune preuve que la fermeture de SXSW ou de tout autre rassemblement rendra la communauté plus sûre». Cependant, cette situation a évolué rapidement et nous honorons et respectons la décision de la ville d’Austin. Nous nous engageons à faire notre part pour aider à protéger notre personnel, nos participants et nos collègues Austinites.

Nous explorons les options pour reprogrammer l’événement et travaillons pour fournir une expérience en ligne SXSW virtuelle dès que possible aux participants de 2020, à commencer par SXSW EDU. Pour nos inscrits, clients et participants, nous vous contacterons dès que possible et publierons une FAQ.

Nous comprenons la gravité de la situation pour tous les créatifs qui utilisent SXSW pour accélérer leur carrière; pour les entreprises mondiales; et pour Austin et les centaines de petites entreprises – salles, théâtres, vendeurs, sociétés de production, personnel de l’industrie des services et autres partenaires qui dépendent tellement de l’augmentation des affaires que SXSW attire.

Nous continuerons à travailler dur pour vous offrir les événements uniques que vous aimez. Bien qu’il soit vrai que notre événement de mars 2020 ne se déroulera plus comme nous le souhaitions, nous continuons de nous efforcer d’atteindre notre objectif – aider les personnes créatives à atteindre leurs objectifs.

