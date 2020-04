Les responsables du coronavirus disent maintenant d’éviter les épiceries si vous le pouvez – .

Le nombre de cas de coronavirus devrait augmenter de façon si spectaculaire cette semaine aux États-Unis que les fonctionnaires et les experts de la santé avertissent désormais les gens de ne pas se rendre dans les épiceries et les pharmacies, certaines des dernières entreprises qui restent ouvertes pendant la pandémie, si tout est possible.

Selon les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins, il y a eu plus de 347 000 cas confirmés aux États-Unis, ainsi que plus de 10 000 décès.

Nous sommes maintenant à un stade si critique de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis que les fonctionnaires implorent maintenant tout le monde d’éviter même les épiceries et les pharmacies, aussi essentielles soient-elles, alors que le pays se prépare à une vague inquiétante dans de nouveaux cas. comme des décès dus au virus.

“Les deux prochaines semaines sont extrêmement importantes”, a déclaré samedi à la presse Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche, lors d’une conférence de presse. «C’est le moment de ne pas aller à l’épicerie, de ne pas aller à la pharmacie, mais de faire tout ce que vous pouvez pour assurer la sécurité de votre famille et de vos amis.» Et puis aujourd’hui, Brett Giroir – Secrétaire adjoint à la santé au Département américain de la Santé et des Services sociaux – a fait la même recommandation sur l’émission «Today» de NBC.

“Nous disons tous la même chose”, a déclaré Giroir à la présentatrice de l’émission, Savannah Guthrie. “Vous devez vraiment garder votre contact physique avec les autres et avec les surfaces au minimum possible.”

Bien sûr, ces fonctionnaires ne recommandent pas aux gens de cesser complètement d’acheter des médicaments ou des articles ménagers essentiels, sauf indication contraire. C’est un point plus nuancé: ne vous rendre au magasin ou à la pharmacie que lorsque vous le devez et répartir autant que possible ces déplacements. Pourtant, c’est certainement un avertissement dramatique à entendre et qui ne fait que souligner le fait que les fonctionnaires et les experts de la santé se préparent pour cette semaine et la prochaine à être le pire encore aux États-Unis en termes de nombre de virus.

Dans de nombreuses communautés à travers le pays, les épiceries et les pharmacies sont parmi les seuls endroits laissés ouverts en dehors des maisons des gens, donc l’avertissement de rester loin d’eux alors que nous entrons dans la pire semaine pour les cas de coronavirus à ce jour sera considéré comme un dur avertissement, en effet.

«N’allez pas tous les jours à l’épicerie comme beaucoup de gens le font.… Tout ce que vous pouvez faire pour vous protéger afin d’éviter de contracter ce virus et d’être hospitalisé pendant un mois ou potentiellement menacé de mort, je pense qu’il est conseillé de le faire cette.” @HHS_ASH pic.twitter.com/KFvmvkQJlf

– AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 6 avril 2020

Les détaillants comme Walmart prennent de plus en plus les choses en main lorsqu’il s’agit d’apporter des changements qui encouragent la distanciation sociale et les limitations des chances que le virus se propage à travers une foule d’acheteurs. Au cours du week-end, Walmart a commencé à limiter le nombre de personnes qui peuvent être à l’intérieur de ses magasins à un moment donné – si vous en visitez un aujourd’hui, par exemple, vous devriez voir des employés ordonner aux acheteurs d’entrer dans une zone désignée car ils comptent individuellement sur eux entrée.

Il y a aussi des panneaux installés dans les magasins près des caisses enregistreuses qui indiquent où les acheteurs doivent faire la queue pour ne pas se regrouper. L’État du Vermont est même allé jusqu’à l’extrême interdire aux détaillants comme Walmart de vendre des articles non essentiels pendant la pandémie, ce qui encouragerait autrement plus de clients à se rendre dans le magasin pour acheter des marchandises.

