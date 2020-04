Les risques de laisser des bébés devant des écrans

Poser unbébédevant une tablette ou un téléviseur, ainsi qu’unmoins de temps de jeu entre parents et enfants, est associée au développement desymptômes similaires au trouble du spectre de l’autisme (TSA) plus tard dans l’enfance, selon la première étude prospective sur le sujet, publiée dans la revue ‘JAMA Pediatrics’ par des chercheurs de la Drexel University School of Medicine et de la Dornsife School of Public Health, aux États-Unis.

Les auteurs suggèrent que ces résultats surviennent à un moment critique de cette pandémie decoronavirusavec de nombreux enfants à la maison toute la journée et des parents jonglant avec le travail à domicile ou d’autres nouvelles responsabilités tout en veillant sur leurs enfants.

“La littérature est riche d’études qui montrentles avantages de l’interaction parent-enfants dans le développement ultérieur de l’enfant, ainsi que l’association d’une augmentation de l’affichage à l’écran avec des retards de développement », explique l’auteur principal Karen F. Heffler, chercheuse à la Drexel University School of Medicine. Notre étude élargit cette recherche avantassocier les premières expériences des médias sociaux et de l’écran aux symptômes ultérieurs de TSA“

Lors des visites de bien-être pour les bébés de 12 et 18 mois, les soignants ont été interrogés sur la fréquence à laquelle leur bébé est exposé à des écrans ou à des livres et à quelle fréquence ils jouent avec leur enfant.

À la suite de ce groupe de 2 152 enfants de l’Étude nationale sur les enfants, l’équipe a examiné commentregarder la télévision ou des vidéos, ainsi que jouer et lire ensemble, étaient associés au risque de TSA et de symptômes similairesceux avec TEA à deux ans, tel que mesuré sur la liste de contrôle modifiée pour l’autisme chez les jeunes enfants (M-CHAT). Bien que les jeunes enfants soient généralement intéressés à interagir avec les autres, ceux qui présentent des symptômes similaires à ceux des TSA sont moins susceptibles d’afficher ces comportements sociaux.

Après avoir contrôlé le sexe, la race, l’âge maternel et la prématurité, l’équipe a constaté que les écrans d’affichage à 12 mois étaient associés à 4 pour cent de symptômes supplémentaires similaires aux TSA et au moment de jeu quotidien avec un parent par rapport à moins de temps de jeu quotidien avec neuf pour cent de moins de symptômes de type TSA.

Les résultats soutiennent les recommandations de l’American Academy of Pediatrics.qui décourage l’utilisation d’écrans pour les enfants de moins de 18 mois, sauf sichat vidéo.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, un enfant sur 54 souffre de TSA, une condition quatre fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Des études antérieures indiquent queenviron 50 à 80 pour cent du risque global d’autisme est génétiqueCependant, les contribuables non génétiques sont mal compris.

“Ces résultats renforcent notre compréhension del’importance de la récréation parent-enfants par rapport au temps passé devant un écran », explique l’auteur principal David S. Bennett, professeur de psychiatrie à l’Ecole de médecine.

<< Il existe une excellente occasion pour les campagnes de santé publique et les pédiatres d'éduquer et de responsabiliser les parents afin de minimiser le risque que leurs enfants présentent des symptômes de TSA, ce qui peut inclure l'augmentation de l'interaction sociale et la limitation des écrans à un âge tôt ", ajoute-t-il.

Les auteurs soulignent que leur étude n’a trouvé aucun lien avec le risque de TSA, mais plutôt avecSymptômes de type TSA. Les études futures devraient explorer si cette relation est déterminée par des enfants prédisposés à un TSA attirés par des écrans ou des écrans qui contribuent à des symptômes similaires.

Pendant ce temps, les auteurs suggèrent que les parents adhèrent à la recommandation de l’American Academy of Pediatrics pour éviter le temps d’écran chez les enfants de moins de 18 mois et limiter les écrans à une heure par jour jusqu’à l’âge de 5 ans, ensemble pour aider les enfants comprennent ce qu’ils voient.

Le document fournit également des preuves supplémentaires associant la prématurité, la race minoritaire ou l’origine ethnique, ainsi que des revenus inférieurs avec un risque accru de TSA et de symptômes similaires.

.