Les risques du gel antibactérien fait maison

L’alerte pandémique au coronavirus a provoqué une pénurie de gel antibactérien.

Dans de nombreux pays, les rayons des pharmacies et des chaînes de supermarchés où se trouvaient autrefois des gels antibactériens sont désormais vides.

Et si ces produits se trouvent sur Internet, ils sont vendus à des prix exorbitants.

Cela a conduit à un grand nombre de “recettes” qui commencent à circuler sur Internet afin que les gens puissent produire des versions maison de ces produits.

L’idée peut sembler rassurante: si vous ne trouvez pas de désinfectant pour les mains dans le magasin, faites-le à la maison.

Mais est-il possible de produire un gel désinfectant efficace dans votre maison ou pourrait-il être quelque chose de potentiellement dangereux?

Dans le cas du coronavirus, les gels peuvent être efficaces, mais uniquement à titre temporaire jusqu’à ce que l’accès au savon et à l’eau soit disponible. LA PRESSE / .

Recettes non éprouvées

“Le principal danger est non quoi faisons-le bien ou que nous suivions une recette qui a une efficacité douteuse », explique à la BBC Mundo le Dr Antonio Clemente Ruíz de Almirón, dermatologue et porte-parole de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie.

«Nous faisons confiance à Internet et, avec l’alarme sociale qu’il y a, de nombreux canulars, des recettes maison et des choses qui émergent ne sont pas prouvés efficaces.

“La propagation de tout cela peut amener les gens à faire confiance à quelque chose qui n’a vraiment aucune efficacité prouvée contre le virus ou qui pourrait même être nocif pour la peau”, explique l’expert.

“Une vidéo qui a beaucoup circulé en Espagne est celle d’un pharmacien de Cadix qui propose une recette assez simple pour faire du gel hydroalcoolique”, explique-t-il.

«Si cette recette est faite correctement, elle est efficace.

«Mais cette recette demande beaucoup d’alcool, et maintenant il y a aussi une pénurie d’alcool. Et vous avez également besoin de glycérine, qui n’est pas quelque chose que nous avons normalement à la maison “, ajoute-t-il.

En raison de la pénurie de gels et des produits nécessaires pour les produire, ce qui émerge maintenant ce sont les gels Quoi avoir moins de concentration d’alcool ou des formules qui ne sont pas efficaces.

“J’ai commencé à voir des recettes et des formules, par exemple, d’huile d’arbre à thé, des combinaisons de plantes avec des mélanges étranges, etc., dont l’efficacité est beaucoup plus que douteuse”, explique Ruíz de Almirón.

Toutes les recettes qui émergent sur Internet ne sont pas efficaces contre le coronavirus. LA PRESSE / .

Des organisations de santé telles que les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis, soulignent que pour que les gels désinfectants soient efficaces, ils doivent contenir une concentration d’au moins 60% d’alcool.

Comme le souligne Ruíz de Almirón, si nous voulons utiliser des désinfectants, “vous devez rechercher des gels qui sont déjà approuvés par les réglementations des agences antidrogue”.

Une recette a également circulé sur Internet que l’Organisation mondiale de la santé publie sur son site Web “pour l’élaboration des formulations recommandées pour la désinfection des mains”.

Mais ce sont des formulations spécifiquement destinées aux travailleurs de la santé et aux pharmacologues dans les endroits où il y a accès à des produits de désinfection des mains.

Pour Ruíz de Almirón, la meilleure façon de se protéger contre le coronavirus est de se laver les mains fréquemment avec du savon et de l’eau, pendant au moins 20 secondes à chaque fois.

À l’aide d’un gel désinfectant, dit-il, doit être souquelle option quand le savon et l’eau ne sont pas disponibles.

“L’une des caractéristiques du coronavirus est qu’il s’agit d’un virus qui a une couche lipidique et est donc relativement sensible aux désinfectants courants”, dit-il.

“Il suffit donc de se laver les mains avec du savon et de l’eau.”