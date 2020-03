Les ruines de l’avortement | En vedette | Édition Amérique

C’était l’année 1974 en Argentine où Adriana est tombée enceinte pour la première fois, elle avait à peine 17 ans, et a décidé d’avorter sans même imaginer les conséquences. Cinthia, cependant, ne pouvait pas décider. Son corps a décidé pour elle et a pris fin dix ans entre les barreaux d’une prison salvadorienne.

La peur, l’ignorance et le risque permanent d’aller en prison tachent l’interruption volontaire – ou non – de la grossesse en Amérique latine, un droit absent dans la plupart de ses pays qui trouve deux de ses réalités les plus complexes au Salvador et en Argentine et plus en face.