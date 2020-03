Les salles de classe dans les écoles publiques sont vides de peur de Covid-19

Les écoles publiques nicaraguayennes ont signalé une fréquentation “pire” que la semaine dernière, atteignant entre trois et dix élèves dans chaque classe, ont indiqué plusieurs enseignants des centres éducatifs de Managua. La situation est la même pour les trois modalités: préscolaire, primaire et secondaire, bien qu’elle soit plus visible dans l’enseignement initial, a déclaré Lesbia Rodríguez, de la Teachers Union Unit.

Cette situation se produit parce que les parents n’envoient pas leurs enfants en classe à titre préventif contre la menace d’une épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays, et parce que le régime d’Ortega Murillo refuse de suspendre les cours. face à face.

Lire aussi: Les parents de Boaco cessent d’envoyer leurs enfants en classe pour les protéger de Covid-19

Lundi matin, le ministère de la Santé (Minsa) a indiqué qu’il restait quatre cas confirmés: un en convalescence, un stable, un dans un état critique et un décédé. Sans préciser combien de tests ont été effectués au total.

«Aux quatrième, cinquième et sixième (primaire), il n’y a pas plus de huit enfants; et premier, deuxième et troisième (grade) seulement trois (élèves). Il est plus mince (fréquentation) que la semaine précédente », a déclaré un enseignant du primaire à LA PRENSA.

“Tous les enseignants adultes ont dit que personne ne voudrait quitter son domicile, mais si aucune information n’est téléchargée (orientation du ministère de l’Education), nous y sommes”, a-t-il ajouté.

Les déclarations d’un autre enseignant du primaire d’une école de Managua étaient très similaires. La semaine dernière, il n’a accueilli que six étudiants et cette semaine a été “pire”. Comme il l’a dit, les enfants ont averti que cette semaine, ils n’assisteraient plus aux cours.

Les écoles privées ont décidé de suspendre leurs cours en face à face avant la confirmation du premier cas de coronavirus dans le pays, le 18 mars, afin d’éviter d’éventuelles contagions dans leurs communautés étudiantes. Cependant, après avoir pris connaissance des premiers cas positifs de Covid-19, davantage d’écoles publiques et d’universités ont rejoint cette mesure.

Cela peut vous intéresser: les étudiants de FAREM-Carazo assurent qu’ils cesseront d’aller en cours, malgré les menaces qu’ils reçoivent des autorités

Compte tenu de la faible fréquentation des élèves, certaines écoles ont dû publier des affiches informant que les cours étaient “normaux”. LA PRENSA / OSCAR NAVARRETE

Les parents préviennent

Pour Rodríguez, cette absence notable d’élèves dans les écoles publiques reflète le fait que les parents sont “conscients” du risque auquel leurs enfants sont confrontés avant le Covid-19 et préfèrent cesser de les envoyer suivre la “normalité” du régime d’Ortega.

«Il y a moins d’élèves maintenant, les parents prennent conscience chaque jour qu’ils passent par les nouvelles qui viennent de l’extérieur, pas d’ici, car rien ne se passe ici, tout est normal, mais quand ils voient d’autres endroits (pays) que les écoles sont fermées pour que les parents prennent conscience “, a déclaré Rodríguez.

Un exemple de ceci est que le 26 mars, les parents de l’école publique Emilio Sobalvarro, à Boaco, ont essayé de présenter une lettre expliquant les raisons pour lesquelles ils avaient cessé d’envoyer leurs enfants en classe; mais les autorités du centre ont refusé de le recevoir. L’école a fermé les volets et les portes, et une escouade anti-émeute s’est présentée sur les lieux.

Lire aussi: Peu fréquenté dans les écoles publiques, les parents décident de ne pas les envoyer par peur de contagion

Rodríguez a insisté pour que les parents gardent leurs enfants à la maison malgré la position du régime. “Ne vous attendez pas à ce que le gouvernement s’inquiète pour eux, le gouvernement se soucie de ses gens, de leurs proches mais pas des gens, c’est pourquoi cela les oblige à garder les écoles avec des étiquettes disant que les classes sont normales. Pourquoi doivent-ils mettre des étiquettes? parce que (les étudiants) n’arrivent pas, sinon, ce ne serait pas nécessaire “, a déclaré Rodríguez.