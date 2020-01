Les scientifiques auront un visa rapide au Royaume-Uni | L’avenir

Le Royaume-Uni lancera le mois prochain, dès sa sortie de l’Union européenne (UE), un système de visa par la voie rapide pour les scientifiques, les chercheurs et les mathématiciens, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson.

Ce système, dénommé “Global Talent”, sera opérationnel à partir du 20 février et ouvert aux étrangers qualifiés dans le domaine de la recherche scientifique.

Ce 31 janvier, le Royaume-Uni se retire du bloc européen, trois ans et demi après avoir voté lors d’un référendum en faveur du “brexit”, et entamera une période de transition jusqu’à la fin de l’année, au cours de laquelle Londres et Bruxelles ont négocié leur Relation future

Johnson, dans un communiqué, a déclaré qu’il souhaitait souligner que le “Royaume-Uni est ouvert aux esprits les plus talentueux du monde et prêt à les soutenir pour transformer les idées en réalité. “

Le pays – a-t-il ajouté – a une “fière histoire de découvertes scientifiques, mais pour être leader dans ce domaine et relever les défis de l’avenir, nous devons continuer à investir dans les talents”.

Visas approuvés rapidement

Ce nouveau visa ne sera pas géré par le ministère de l’Intérieur mais par la soi-disant Agence de recherche et d’innovation (UKRI), une organisation qui travaille avec les institutions académiques et le gouvernement pour promouvoir l’analyse scientifique.

L’octroi de cette gestion à l’UKRI vise à garantir que les candidats sont évalués sur la base des besoins scientifiques du pays et de leurs visas approuvés rapidement.

Actuellement, les chercheurs communautaires représentent près de la moitié de la main-d’œuvre scientifique britannique, estimée à 211 000 personneset n’ont actuellement pas besoin de visa pour travailler.

Cependant, la situation changera le 31 décembre 2020 lorsque la libre circulation des travailleurs entre le Royaume-Uni et le bloc européen prendra fin.

À partir de janvier 2021, le pays prévoit d’appliquer un nouveau système d’immigration ponctuelle, similaire à celui de l’Australie. EFE