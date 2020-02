Les sélections féminines de rythmique et artistique, unies par l’égalité | Sports pratiques

Les équipes féminines absolues de gymnastique rythmique et artistique jouent dans la campagne de la compagnie d’assurance Divina Pastora Seguros pour la Journée de la femme, pour défendre une réelle égalité entre hommes et femmes.

Sous la devise «L’égalité ne se vend pas, l’égalité se pratique», l’initiative souligne la nécessité de travailler ensemble pour réduire l’écart entre les sexes, en particulier en matière de travail, lorsqu’il s’agit de processus naturels et, à eux seuls, de processus de passation de marchés. L’annonce, qui a également la collaboration du Fédération royale espagnole de gymnastique (RFEG), est désormais disponible sur le site Internet de la société et sera diffusé sur les réseaux, ainsi que diffusé en prime time entre le 2 et le 6 mars par les principaux réseaux de télévision.

L’équipe féminine de gymnastique artistique, qui a déjà obtenu son laissez-passer pour les Jeux Olympiques de Tokyo, et celle rythmique, qui malgré sa médaille d’argent à Rio 2016 a un classement très difficile, ne sont pas les seules protagonistes de l’initiative. Ils sont accompagnés de gymnastes rythmiques juniors, du professeur de ballet Dagmara Brown et de la physiothérapeute María Llamazares.

Conscient de la situation

En plus de la vidéo, l’assureur a rendu public les conclusions d’une étude statistique commandée à Sigma Two sur la perception sociale de l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le cadre de la même campagne.

51,8% des répondants estiment que des progrès ont été réalisés dans ce domaine au cours des dix dernières années, mais les résultats changent s’ils sont analysés par sexe. Près de 62% des hommes ont répondu affirmativement, contre un peu plus de 42% des femmes. Interrogés sur la sécurité des rues, 77,8% sont d’accord pour dire que la situation est pire pour les femmes.

En ce qui concerne l’environnement de travail, dans lequel se concentre l’initiative, près de 60% de l’échantillon estime que les femmes ont plus de mal que les hommes à trouver du travail. La conciliation inquiète également: 74,2% des personnes interrogées pensent que les femmes privilégient la maternité sur leur développement professionnel, 73,7% que la maternité affecte plus les femmes que les hommes de paternité et 51% que Les problèmes de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont plus importants dans le cas des femmes.

Le directeur général de Sigma Dos, Rosa Diaz, a évalué positivement les résultats de l’étude.

«Les hommes et les femmes voient la situation différemment: cela nous dit que les campagnes devraient viser principalement les hommes de tous âges. Bien qu’il reste beaucoup à faire, il existe une plus grande prise de conscience sociale des écarts entre les sexes dans tous ses domaines. Nous ne nous soucions plus seulement de la répartition des tâches au sein de la famille, nous voulons l’égalité des chances dans les emplois “, a-t-il déclaré.

