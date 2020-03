Les services de santé publique des États-Unis se démènent contre le coronavirus, décimés par les coupures de financement

Par contre-courant collectif

L’État américain et les bureaux de santé publique locaux se démènent pour répondre à l’épidémie de coronavirus. Ils le font dans un contexte de compressions budgétaires qui s’étalent sur des années, les laissant sans employés formés ou sans équipement mis à jour pour faire face de manière adéquate à la menace croissante du virus, ont déclaré d’anciens responsables de la santé publique.

Un rapport de USA Today a déclaré:

«Au cours des 15 dernières années, la santé publique, la défense de première ligne du pays contre les épidémies, a perdu 45% de son financement corrigé de l’inflation pour le personnel, la formation, l’équipement et les fournitures. Le Fonds d’urgence pour la santé publique, créé pour ces secours en cas de maladie ou de catastrophe, est épuisé depuis longtemps. Et une grande partie de l’argent que le gouvernement fédéral se précipite pour trouver maintenant pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 sera tirée d’autres besoins de santé souvent graves et arrivera probablement trop tard pour embaucher le personnel nécessaire.

«La Floride, avec deux cas jusqu’à présent, et Washington, où six décès ont été signalés, ont déclaré l’état d’urgence, et les autorités locales et locales s’assurent d’avoir du personnel, du matériel et des procédures à disposition. Mais les premiers tests pépins en Californie, l’incapacité à protéger les responsables fédéraux de la santé contre le virus chez les patients de croisière, et un nombre croissant de cas aux États-Unis soulèvent des questions sur cette confiance.

«Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré la semaine dernière à un panel du Sénat qu’il ne restait qu’environ 30 millions des 300 millions de masques nécessaires aux travailleurs de la santé.

“” Encore une fois, nous ne sommes pas préparés “, a déclaré le Dr Boris Lushniak, un ancien adjoint et chirurgien général américain par intérim qui a passé 13 ans aux Centers for Disease Control and Prevention et est maintenant doyen de la School of Public de l’Université du Maryland. Santé. “Lorsque ces (efforts de santé publique de base) ne sont pas bien soutenus, en cas d’urgence, vous n’avez pas l’infrastructure pour changer de vitesse et passer en mode d’urgence.” “

Selon le rapport, la perspective de lutter contre une épidémie frappe les services de santé publique souvent ignorés, déjà taxés par au moins 70 menaces locales, y compris une multitude de maladies sexuellement transmissibles et de tuberculose.

Le rapport disait:

«Cela fait 16 mois que le président Donald Trump a déclaré que l’abus d’opioïdes était une« urgence de santé publique »et moins d’un an depuis que le Kentucky a averti qu’il pourrait devoir fermer 42 de ses services de santé du comté au milieu de la pire épidémie d’hépatite A. A New York City, une explosion de rougeole chez les enfants non vaccinés qui a pris fin il y a à peine six mois a coûté plus de 2 millions de dollars à la ville et a impliqué 400 employés de la santé publique, selon la Big Cities Health Coalition.

«De telles crises sanitaires surviennent après des coupes massives dans les budgets de santé publique des États et des collectivités locales qui ont commencé pendant la récession et ont vu le financement diminuer régulièrement. Le financement de la santé publique est passé de plus de 900 millions de dollars au cours de l’exercice 2005 à 675 millions de dollars au cours de l’exercice 2020, soit une baisse de 25% ou 45% une fois corrigé de l’inflation.

“La santé publique représentait 2,5% – ou seulement 274 $ par personne – de toutes les dépenses de santé américaines dans le pays en 2017, selon le Trust à but non lucratif pour la santé de l’Amérique.”

Ça disait:

“” La capacité du pays à se préparer a été considérablement érodée “, a déclaré le Dr Rahul Gupta, ancien secrétaire à la Santé de Virginie-Occidentale et maintenant médecin en chef de la March of Dimes. “Il est vraiment incroyable que cela se produise lorsque nous avons une fréquence plus élevée de ces risques” de transmission mondiale de nouveaux virus. “”

Le rapport ajoute:

«Le président américain Trump a demandé la semaine dernière au Congrès d’approuver 2,5 milliards de dollars pour les efforts de réponse aux coronavirus, dont 1 milliard de dollars pour la recherche sur les vaccins. Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Charles Schumer, a proposé 8,5 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars pour rembourser les gouvernements des États et locaux. Quel que soit le montant finalement approuvé par le Congrès, l’argent proviendra d’autres domaines de la santé et une grande partie de celui-ci prendra probablement des mois à traverser le ministère fédéral de la Santé et des Services sociaux aux États, puis aux services de santé locaux.

“136 millions de dollars supplémentaires de coupes dans le financement d’autres agences du HHS, dont 37 millions de dollars d’aide au chauffage pour les familles à faible revenu et 4,9 millions de dollars de la Substance Abuse and Mental Health Administration, sont maintenant transférés aux États, a déclaré vendredi la porte-parole du HHS, Caitlin Oakley.”

Le rapport cite Brian Castrucci, un épidémiologiste qui a passé une décennie dans les services de santé du Texas, de Géorgie et de Philadelphie: alors qu’une pandémie se profile “ce n’est pas le moment d’avoir la conversation” sur le financement des services de santé.

Selon le rapport, Brian Castrucci est peu convaincu que les responsables du Congrès et de la Maison Blanche apprendront de leurs erreurs de financement et apporteront des changements après la fin de l’épidémie de coronavirus. “Pendant que nous attendons, les gens tombent malades et la réponse n’attend pas”, a déclaré Castrucci, désormais PDG de la Fondation deBeaumont. “Nous n’avons pas le luxe, en santé publique, d’attendre que l’argent arrive.”

Le rapport disait:

“Trust for America’s Health, un organisme sans but lucratif axé sur les maladies et les blessures avec des bailleurs de fonds dont la Fondation Robert Wood Johnson et W.K. La Fondation Kellogg a constaté qu’il a fallu six semaines pour que le financement soit approuvé par le Congrès pour l’épidémie d’Ebola, sept semaines pour le H1N1 en 2009-2010 et sept mois pour Zika, qui a frappé les États-Unis au début de 2016.

«Les comtés ravagés par les opioïdes dans des États comme la Virginie-Occidentale, l’Indiana et l’Ohio – tous classés par Trust for America’s Health parmi les 13 États les moins préparés pour une urgence de santé publique – doivent désormais se préparer à la possibilité pour les passagers des compagnies aériennes d’avoir besoin d’un isolement immédiat dans les hôtels et s’appuyant sur l’argent de l’État et du gouvernement fédéral réorienté par rapport à d’autres besoins urgents.

“Pourtant, dans l’Indiana, qui se classe également au 49e rang sur une liste de financement de la santé publique, la secrétaire à la Santé, Kristina Box, a déclaré que l’État était” très soutenu dans ce domaine et ne pensait pas que nous manquions de fonds pour résoudre ce problème “.

“Dans le comté de Marion, dans l’état, le directeur du département de la santé, le Dr Virginia Caine, a averti qu’une crise majeure ou un grand nombre de cas pourrait être une autre histoire.

“” Je pourrais craindre que nous ne disposions pas de suffisamment d’équipement de protection, de masques chirurgicaux, de choses de cette nature, là où notre stock pourrait être un peu plus grand “, a déclaré Caine.

“En Ohio, la commissaire à la santé publique de Columbus, la Dre Mysheika Roberts, a déclaré que si quelqu’un était à blâmer pour un manque de préparation, c’est le gouvernement fédéral qui déterminait la majeure partie du financement des services de santé locaux. Elle a qualifié les décisions de Washington de «malheureuses», mais a déclaré que les grandes villes de l’État étaient bien placées pour une éventuelle épidémie.

«Un jour avant que Washington n’annonce son premier décès par coronavirus samedi, Seattle et la directrice des politiques du département de la santé du comté de King, Ingrid Ulrey, ont déclaré que le coût de la réponse à l’épidémie était déjà décourageant. Le détournement du personnel vers le coronavirus et les heures supplémentaires avait déjà coûté environ 200 000 $ de plus par semaine, soit environ 5% du budget du département.

«Ulrey a déclaré que le bureau prévoyait d’embaucher une équipe temporaire de travailleurs pour environ huit mois, pour un coût estimé à au moins 1,25 million de dollars. Le coût supplémentaire pourrait être deux ou trois fois plus élevé s’il y a «beaucoup de cas».

«« Ce n’est pas durable », a-t-elle déclaré.

«Le temps est également un problème, a déclaré Oscar Alleyne, directeur de programme au Conseil national des autorités sanitaires locales et du comté. Les services de santé de l’État et locaux ont perdu environ 30000 personnes au cours des sept dernières années, a-t-il déclaré, et doivent maintenant trouver ou attendre de l’argent pour embaucher de récents diplômés en santé publique et les former à ces nouveaux emplois, souvent à court terme.

«Il faut de six à neuf mois pour trouver et embaucher les personnes capables de faire les tests et autres travaux de surveillance nécessaires, a déclaré le Dr Lamar Hasbrouck, un ancien épidémiologiste médical des CDC, qui était le secrétaire à la santé de l’Illinois de 2012 à 2015.»

Le rapport ajoute:

“Dr. Nirav Shah, qui a été commissaire à la santé de l’État de New York de 2011 à 2014, a déclaré qu’en plus des fournitures et des ressources du département, un financement serait nécessaire pour que le personnel puisse rechercher les contacts des personnes infectées. Il s’inquiète le plus des coupures dans le service de renseignement épidémiologique, qui peuvent aller directement à la source du virus.

“Le problème est que nous devenons plus réactifs et moins proactifs”, a déclaré Shah, maintenant chercheur principal au Clinical Excellence Research Center de l’Université de Stanford. «Nous attendons que les gens traversent la frontière, plutôt que d’aller à la source.»

Le rapport disait:

«En matière de santé publique, les toxicomanes par voie intraveineuse sont les plus visiblement touchés en raison de la nécessité d’échanger des aiguilles ou d’autres mesures pour arrêter la propagation de l’hépatite A ou du VIH.

«Gupta a qualifié cela de« moralement injustifiable »de déplacer le financement, comme l’administration, de programmes tels que la prévention de la toxicomanie à la Substance Abuse and Mental Health Administration.

“” Ce que nous ne devons pas faire, c’est de prendre un groupe de population vulnérable pour s’adresser à un autre “”, a-t-il déclaré.

«Hasbrouck, qui était impliqué dans les réponses au H1N1, au syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et à Ebola, s’inquiétait également des patients souffrant d’autres maladies, y compris celles atteintes du VIH sous Medicaid et d’autres couvertures d’assurance maladie soutenues par le gouvernement.

«« Vous volez Peter pour payer Paul et n’avez jamais été guéri », a déclaré Hasbrouck, qui travaille maintenant comme consultant en santé publique. “Et vous avez perdu du temps et vous ne pouvez pas récupérer ce temps.”

«Le système de santé dépend des agences de santé publique.

“Dans une épidémie de grande ampleur, les patients atteints de coronavirus seront répartis dans de nombreux hôpitaux qui sont normalement concurrents, donc les agences de santé publique doivent être le tissu conjonctif qui lie et coordonne la réponse”, a déclaré le Dr Tom Talbot, l’épidémiologiste en chef de l’hôpital à Vanderbilt. Centre médical universitaire.

“” Ce sont mes héros “, a déclaré Talbott,” car ils sont considérablement sous-financés et toujours en première ligne, aidant à combattre cette chose. “”

Le vice-président Mike Pence a rassuré que les Américains malgré l’augmentation du nombre de cas et de décès au cours des derniers jours, le risque pour les Américains reste faible.

Il n’est actuellement pas prévu de restreindre les voyages aux États-Unis, mais Pence a déclaré qu’il y aura un dépistage à 100% pour les personnes qui voyagent aux États-Unis depuis l’Italie et la Corée du Sud.

Le gouverneur de New York pousse les assureurs à renoncer aux frais liés aux coronavirus

D’autres rapports des médias ont déclaré:

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé lundi soir une nouvelle directive qui oblige les assureurs de la santé de l’État de New York à renoncer aux frais de leurs clients pour toute procédure liée au dépistage du coronavirus, y compris les urgences, les soins d’urgence et les visites au bureau.

Les bénéficiaires de Medicaid de l’État ne seront pas tenus de payer ou de co-payer pour tout test lié au COVID-19, en vertu de la directive.

Historique de voyage des passagers

Les compagnies aériennes sont invitées par le gouvernement fédéral américain à demander si leurs passagers à destination des États-Unis ont visité la Chine ou l’Iran au cours des deux dernières semaines, selon la Transportation Security Administration. Les transporteurs sont encouragés à consulter les réservations et les tampons de passeport si nécessaire, ont déclaré des responsables de l’agence.

Si un passager s’est rendu dans l’un de ces pays au cours des 14 derniers jours, il devra entrer dans l’un des 11 aéroports désignés par le Department of Homeland Security où il sera dépisté pour le virus.

Trump vante des restrictions de voyage supplémentaires

Le président Trump a déclaré aux journalistes qu’il y aurait des restrictions de voyage supplémentaires dans les pays où les épidémies étaient en cours, mais il n’a pas fourni de détails.

“Nous le faisons, nous l’avons déjà fait avec trois pays en plus de la Chine”, a-t-il déclaré.

Au cours du week-end, Trump a déclaré qu’un vaccin se développait «très rapidement» et «très rapidement». Cependant, le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a averti la semaine dernière que le processus devrait prendre «environ un an à un an et demi».

Achat de panique

Aux États-Unis, de nombreux magasins d’alimentation et de fournitures ont enregistré des achats de panique le 29 février.

Les acheteurs d’un Costco à Seattle, dans l’État de Washington, ont fait la queue le 29 février pour acheter des articles essentiels comme de l’eau et du papier toilette en prévision d’éventuelles quarantaines de coronavirus.

Les acheteurs ont rempli des magasins de marchandises en vrac comme Costco au cours du week-end pour s’approvisionner en eau et en nourriture, alors que les Américains craignaient bientôt d’être mis en quarantaine contre les coronavirus.

Des rapports de longues files d’attente et d’étagères vides sont venus sur les médias sociaux et dans les nouvelles locales, bien que les experts disent qu’il n’y a pas lieu de paniquer, et que le stockage n’est pas nécessaire.

Au Brooklyn Costco, les acheteurs se sont alignés devant le magasin avant son ouverture dimanche pour acheter de l’eau et de la nourriture, a rapporté le New York Post.

“Le coronavirus les a paniqués … ils pensent que le monde touche à sa fin”, a déclaré le directeur du magasin au magasin. “C’est très bien pour les affaires!”

Sur la côte ouest, la scène était similaire. Dans un Costco de Los Angeles, le directeur général Thad Kleszcz a déclaré que le nombre d’acheteurs avait explosé vendredi et samedi, après que le premier décès aux États-Unis ait été signalé dans l’État de Washington.

“Des lingettes antiseptiques et des lingettes désinfectantes Clorox s’envolent d’ici”, a-t-il déclaré au Los Angeles Times. “Nous ne pouvons pas les garder en stock.”

Le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control, a déclaré jeudi au Congrès que les Américains en bonne santé n’avaient pas besoin de s’approvisionner pour le moment.

Et il n’y a aucune inquiétude en ce moment que les États-Unis manqueront d’eau ou de nourriture alors que la maladie se propage dans le monde entier.

Le seul article qui se vend, cependant, est le masque facial. Les détaillants en ligne et de brique et de mortier comme Amazon et Home Depot sont à court de masques, et les professionnels de la santé qui ont besoin des masques ont du mal à les acheter.

La pénurie a conduit le chirurgien général américain Jerome M. Adams à exhorter les Américains à «ARRÊTER D’ACHETER DES MASQUES».

«Sérieusement les gens – ARRÊTEZ D’ACHETER DES MASQUES! Ils NE sont PAS efficaces pour empêcher le grand public d’attraper #Coronavirus, mais si les professionnels de la santé ne peuvent pas les amener à soigner des patients malades, cela les met, ainsi que nos communautés, en danger! » il a posté sur Twitter samedi.

“La meilleure façon de se protéger et de protéger sa communauté est de prendre des mesures préventives au quotidien, comme rester à la maison quand on est malade et se laver les mains avec du savon et de l’eau, pour aider à ralentir la propagation des maladies respiratoires”, a-t-il ajouté. “Obtenez votre # FluShot – moins de patients grippés = plus de ressources pour # COVID19.”

Amazon a déclaré avoir depuis retiré des dizaines de milliers d’offres aux vendeurs qui avaient augmenté les prix des masques qu’ils avaient encore en stock et qui ne respectaient pas les directives du site en matière de «tarification équitable».

“Nous avons absolument appliqué la politique”, a déclaré un porte-parole d’Amazon à CBS. «Nous les identifions et agissons rapidement.»

Les fausses assurances de Trump sur le coronavirus

Associated Press a effectué une vérification des faits le 3 mars 2020, qui est la suivante:

Le président Donald Trump a persisté lundi à faire de fausses assurances sur la préparation des États-Unis à l’épidémie de coronavirus et sur les perspectives d’un vaccin rapide, voire d’une guérison.

Lors de remarques à la Maison Blanche et lors d’un rassemblement en soirée en Caroline du Nord, Trump a recherché des doublures en argent alors que le nombre de cas et de décès aux États-Unis augmentait.

ATOUT: «Nous parlons d’un vaccin. Peut-être qu’un remède est possible. Mais nous parlons d’un vaccin et ils progressent très rapidement, toutes les sociétés pharmaceutiques progressent très rapidement. ” – remarques avant une rencontre avec le président colombien Iván Duque.

ATOUT: Les États-Unis peuvent avoir un vaccin «relativement bientôt» et «quelque chose qui vous fait vous sentir mieux… plus tôt». – se rallier.

LES FAITS: Cela est trompeur, étant donné les déclarations beaucoup plus prudentes des responsables fédéraux de la santé publique et des scientifiques. Ils disent qu’un vaccin est probablement au mieux dans plus d’un an et qu’il n’y a pas de traitement spécial pour COVID-19. La notion de «remède» rapide ne fait pas partie de leur vocabulaire, car ils se concentrent sur le fait d’aider les gens à éviter de contracter la maladie en premier lieu.

Ce qui se passe réellement: Des études ont commencé chez des patients atteints de COVID-19 dans certaines parties du monde pour voir si certains médicaments antiviraux pourraient aider à traiter l’infection.

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement éprouvé. En Chine, des scientifiques ont testé une combinaison de médicaments contre le VIH contre le nouveau coronavirus, ainsi qu’un médicament expérimental nommé remdesivir qui était en cours de développement pour lutter contre Ebola. Aux États-Unis, le Medical Center de l’Université du Nebraska a également commencé à tester le remdesivir, chez certains Américains qui se sont avérés avoir COVID-19 après avoir été évacués d’un navire de croisière au Japon.

On ne sait pas combien de temps ces études répondront si l’un des médicaments aide. Et de nombreux patients se rétablissent sans avoir besoin de traitement. La plus grande préoccupation est de savoir comment aider la fraction qui tombe gravement malade.

ATOUT: Les États-Unis sont «classés de loin n ° 1 dans le monde pour la préparation» – rallye.

LES FAITS: Pas «de loin».

Il fait référence, comme il l’a fait explicitement la semaine dernière, à un rapport co-rédigé par les centres Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire. Les experts de Hopkins ont déclaré lundi que les États-Unis avaient obtenu une «note» qui était globalement la plus élevée de quelques points parmi les autres pays à revenu élevé – la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie, les pays d’Europe du Nord – qui sont tous à peu près au même niveau de préparation.

Mais la conclusion générale du rapport: «Aucun pays n’est pleinement préparé à une épidémie ou à une pandémie», a averti Jennifer Nuzzo de Hopkins, coauteur du rapport.

Il est difficile de dire d’après le rapport qu’un pays qui obtient 2 points de plus qu’un autre s’en sortira beaucoup mieux, a-t-elle ajouté.

Maintenant que le nouveau coronavirus se propage dans le monde, la plus grande préoccupation de Nuzzo est la disponibilité des systèmes de soins de santé dans le monde entier. Il y a eu beaucoup de travail ces dernières années pour renforcer les capacités de santé publique et renforcer les laboratoires et la surveillance des nouvelles flambées dangereuses.

Mais elle a déclaré que son rapport a révélé que peu de gens se sont demandés s’ils avaient suffisamment de médecins et d’infirmières, si ces travailleurs voyaient les patients d’une manière sûre et s’ils avaient suffisamment de masques et d’autres équipements pour faire leur travail en toute sécurité.

«Nous avons vu maintes et maintes fois dans les épidémies que les systèmes, que les systèmes de santé non préparés servent souvent de points qui amplifient la transmission à la communauté», a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, la plus grande préoccupation est l’accès à ces soins de santé. «Si la crainte du coût des soins de santé est un moyen de dissuasion qui pourrait créer une mauvaise situation où les gens restent à la maison, infectant potentiellement les autres.»