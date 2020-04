Les spécialistes estiment que la révocation du ministre de la Santé est due à des “erreurs” dans la gestion de la pandémie de Covid-19

Qu’il Le régime d’Ortega Murillo a licencié Carolina Dávila Murillo En tant que ministre de la Santé, ce n’est que le reflet de la “fragilité et de l’instabilité” du ministère de la Santé (Minsa), qui n’est pas en mesure de faire face à une urgence nationale en raison d’intérêts politiques, ont indiqué les professionnels de la santé consultés.

Le Dr Freddy Gabino Blandón a déclaré que cette décision montre le manque de caractère institutionnel du Minsa, comme en témoigne la situation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans le pays.

“Il n’y a pas de nature institutionnelle étant donné que les règlements sanitaires obligent implicitement le Ministère de la Santé à prendre des mesures immédiates (en cas d’urgence) et dans le cadre de cette action immédiate, ils les obligent à avoir des règlements face à la pandémie, et des accords internationaux indiquent que le personnel de santé, au premier rang de la ligne de front, devrait être le premier à se former et presque être immobile “, a déclaré Gabino Blandón.

Lire aussi: Une meilleure gestion des tests Covid-19 dans le pays éviterait d’atteindre la courbe pandémique, prévient l’Association nicaraguayenne de pneumologie

Gabino Blandón et le Dr José Luis Borgen, ont convenu que le régime avait pris la décision de démettre Dávila Murillo de ses fonctions en raison des multiples “erreurs” dans ses déclarations lorsqu’il a rendu compte de la situation de Covid-19 dans le pays.

“Il n’a pas répondu aux intérêts politiques du gouvernement, ce qui a manifestement exercé une action coercitive sur lui”, a déclaré le Dr Gabino Blandón.

«Le limogeage du ministre de la Santé n’est pas pour mieux faire face à la crise des coronavirus, mais est un changement cosmétique provoqué par certaines erreurs (par Dávila), comme le manque de coordination dans ses déclarations sur la crise des coronavirus, faisant beaucoup d’erreurs dans son comptes (de cas suspects) », a déclaré le Dr Borgen.

Dávila a été ministre depuis que la responsable américaine, Sonia Castro, a été licenciée le 26 juillet 2019. Avant d’être promue ministre, Dávila était vice-ministre de la Santé pour les questions du Système local de soins de santé complets (Silais-Managua), depuis 2017.

Plus d’incertitude

Pendant ce temps, Taki Moreno, président de l’Association nicaraguayenne de pneumologie, a déclaré que la décision du régime génère plus d’incertitude car le pays est en état d’urgence face au nouveau coronavirus, qui a jusqu’à présent coûté la vie à un Nicaraguayen, et trois cas positifs sont enregistrés.

“Je considère qu’il y a beaucoup d’informations cachées, cela donne le sentiment d’une certaine incertitude car on ne sait pas ce qui se passe”, a expliqué Moreno.

Le médecin spécialiste a réfuté ces «rendez-vous de dépistage» et plus encore lorsque le Nicaragua connaît une pandémie d’envergure internationale, qui requiert stabilité et confiance dans les institutions en charge de faire face à la crise sanitaire.

Lire aussi: Pourquoi la Minsa n’a-t-elle pas publié le comportement de la pneumonie au cours des deux dernières semaines? Les spécialistes avertissent que le manque d’informations n’est pas recommandé

Ils cherchent à profiter

Pour Gabino Blandón, le régime d’Ortega va faire face à ce changement de cap dans la Minsa qui lui est attribué pour le bien de la population et pour pouvoir mieux faire face à la situation du coronavirus dans le pays. “Ils vont essayer d’en profiter, ce que nous savons, c’est que le changement est dû à de multiples erreurs, il faut le noter, des erreurs avec le parti au pouvoir, pas avec le peuple”, a expliqué Gabino Blandón.

Rien ne changera dans la gestion de la crise

Borgen a noté qu’en dépit des changements, ils continueront de constater le manque de transparence dans la gestion de l’information. “Ici, l’importance des décisions est que nous continuerons d’en voir davantage, une stratégie qui manque de clarté, de coordination et de conception stratégique, technique et scientifique en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus et qui continuera d’être gérée du point de vue politique. et en pensant à donner l’image ici, rien ne se passe ».

L’ancienne ministre de la Santé dans les années 80, Dora María Téllez, a déclaré que le changement de ministre de la Santé, Carolina Dávila, n’était pas pertinent, car la stratégie continuera d’être dirigée par le régime d’Ortega.

“La stratégie de propagation de la contagion (du Covid-19) vient de Carmen, elle ne vient pas du ministère de la Santé”, a expliqué Tellez, expliquant que tout resterait le même, même en cas de changement de ministre.

Tellez présumait que le ministre sortant avait fait ou dit quelque chose qui dérangeait Murillo, et a donc été renvoyé. Elle a également apprécié que Murillo ait un rôle de “super ministre”, tandis que Dávila, qui est devenue conseillère; Sonia Castro, également conseillère, et Martha Reyes, la nouvelle ministre, sont des fonctionnaires subordonnés sous les ordres de Murillo.

Décisions verticales

La politique d’opposition, Violeta Granera, a déclaré qu’il est de peu d’intérêt qui est en charge du ministère de la Santé, si les décisions sont verticales, orientées du parti au pouvoir.

Pourtant, Granera a proposé deux théories du changement. Premièrement, que la ministre sortante “voulait assumer son rôle et avait perdu confiance en sa loyauté”. Et deux, “ont déjà paniqué devant les conséquences de leur irresponsabilité” face à la nouvelle pandémie de coronavirus (Covid-19).