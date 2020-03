Les supermarchés offrent de l’aide aux personnes âgées – . Miami (51)

En raison du coronavirus, toute cette semaine

les aînés ne fréquentaient pas les soi-disant cantines communautaires

sur ordre de le fermer. Depuis lors, la préoccupation a été, comme ceux

les personnes âgées recevraient ce que pour beaucoup d’entre eux est leur seule nourriture

plein de journée.

On parlait déjà de faire des livraisons à domicile et aussi, plusieurs supermarchés ont maintenant réservé des heures aux seniors pour acheter leur nourriture.

Met à jour la situation en Floride concernant l’épidémie de coronavirus.

La livraison est à domicile et dans plusieurs

Aujourd’hui, les immeubles à appartements ont été distribués

nourriture pour les personnes âgées à Miami Dade.

Mais maintenant les repas sont faits,

emballés et congelés, bien que le plan de distribution doive apparemment

ajustements, car de nombreuses personnes ne sont apparemment pas sur la liste de livraison.

De plus, ceux qui veulent acheter leur nourriture,

ils peuvent le faire pendant les heures réservées une initiative disponible en plusieurs

supermarchés.

Walmart, Target, Publix, Fresco et plus encore

ont rejoint cette initiative. Les heures et les jours varient dans chaque magasin,

mais c’est un espace réservé aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou à

Ils sont considérés comme des personnes à haut risque.

.