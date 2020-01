Les syndicats de Nissan annoncent des mobilisations pour empêcher les fermetures | Économie

Les syndicats des usines Nissan d’Espagne ont annoncé jeudi qu’ils se mobiliseraient sur un “front commun” pour empêcher la fermeture de leurs centres, dont dépendent 25 000 familles, et ont demandé l’aide des administrations pour rechercher une alternative industrielle .

Des représentants de CCOO, UGT, CGT et Sigen-USOC dans les usines Nissan de Barcelone (Zona Franca, Montcada i Reixac et Sant Andreu de la Barca) se sont réunis au siège de l’UGT dans la capitale catalane pour élaborer un plan commun de performance, coordonnée avec les syndicats des usines d’Avila et de Cantabrie.